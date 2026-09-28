۶۴ میلیون کیلو وات‌ ساعت انرژی در قزوین با اجرای طرح «مهتاب» احصا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اینانلو با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با تلاش همکاران و امورهای اجرایی، بیش از ۶۴ میلیون کیلو وات‌ ساعت انرژی در استان احصا شده است.

وی افزود: بیش از ۷۱۲ مورد برق غیرمجاز در سطح استان جمع‌آوری و تعیین تکلیف شد که این موارد به انشعاب دائم یا غیردائم تبدیل شده یا برای آنها شمارشگر نصب شده است. همچنین یک کیلومتر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ادامه داد: در بخش تست و اصلاح کنتورهای معیوب، پنج هزار و ۲۲۳ کنتور بررسی و اصلاح شد و انرژی مصرفی آنها نیز احصا شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: ۳۲۸ دستگاه ماینر در سطح استان جمع‌آوری شده است.

اینانلو همچنین با اشاره به بازرسی چاه‌های آب کشاورزی گفت: هفت هزار و ۱۷۲ مشترک در این بخش مورد تست قرار گرفتند که در نتیجه آن، هزار و ۸۳۵ مورد دستکاری شناسایی شد.

