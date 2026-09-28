به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شرایط ایجادشده در مسیرهای دریایی و انتقال بخشی از کالاهای ورودی کشور از بنادر جنوبی به بنادر شمالی، گفت: بر همین اساس، ظرفیتهای موجود در بنادر شمالی و پیرامون آنها شناسایی و برای افزایش توان نگهداری و جابهجایی کالا به کار گرفته شد.
وی افزود: در حوزه زیرساختهای بندری، ظرفیت اسکلهها، انبارها، باراندازها و اماکن نگهداری کالا در بنادر شمالی و همچنین ظرفیتهای بخش خصوصی پیرامون این بنادر شناسایی شده است. بخش قابل توجهی از این ظرفیتها تحت نظارت گمرک قرار دارد و میتوان از آنها برای افزایش توان نگهداری و جابهجایی کالا استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به ظرفیت خالی موجود در اماکن پیرامون بنادر گفت: اکنون بیش از ۵۵ درصد ظرفیت این اماکن خالی است و در حال حاضر بخش عمده استفاده از ظرفیت انبارها به فضاهای داخل بنادر محدود میشود.
عملیات تخلیه و بارگیری بنادر بهصورت ۲۴ ساعته انجام میشود
شکیبینسب ادامه داد: برای تقویت ظرفیت بنادر شمالی، بخشی از تجهیزات مورد نیاز نیز از بنادر جنوبی به این بنادر منتقل شد که یکی از دغدغههای اصلی در این زمینه بود.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم را ارتقای بهرهوری و افزایش ساعات فعالیت در بخش عملیات بندری عنوان کرد و گفت: با هماهنگی و توافق سازمان بنادر و گمرک ایران، عملیات تخلیه و بارگیری و خروج کالا از بنادر به صورت ۲۴ ساعته دنبال شد.
سهم بنادر شمالی از تخلیه کالای اساسی به ۳۱ درصد رسید
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در بخش کالای اساسی، میزان تخلیه در بنادر شمالی تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است. در بخش سایر کالاها نیز حدود ۶۵ درصد رشد ثبت شده و سهم بنادر شمالی از کالای اساسی که تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ درصد بود، اکنون به حدود ۳۱ درصد رسیده است.
شکیبینسب افزود: با تصمیم وزارت راه و شهرسازی و با مدیریت وزیر، رویکرد مهم «مرز، محل عبور است نه توقف کالا» دنبال میشود و اقدامات خوبی برای روانسازی ترانزیت و کاهش زمان ماندگاری کالا در مرزها انجام شده است.
وی یکی از عوامل مهم در انتخاب مسیر یک کشور برای ترانزیت را مدت زمان عبور کالا از قلمرو آن کشور دانست و گفت: با اقداماتی که انجام شده، کاهش زمان توقف کالا محسوس بوده است.
وی درباره زمان توقف کالا در مرزها ادامه داد: مبنای تعیینشده برای زمان توقف در مرز، حداکثر دو ساعت است، اما تحقق کامل این هدف نیازمند کار کارشناسی و همکاری همه دستگاههای دخیل در فرآیند ورود و خروج کالا است.
مدیرعامل سازمان بنادر در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه تخلیه غلات نیز با راهاندازی پایانههای مکانیزه، سرعت عملیات افزایش قابل توجهی داشته است؛ بهگونهای که کشتیهایی که پیش از این حدود ۱۰ روز برای تخلیه آنها زمان نیاز بود، اکنون در مدت حدود ۲.۵ تا ۳ روز تخلیه میشوند.
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