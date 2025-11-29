آغاز تجارت جدید ایران و ترکیه با انعقاد پیمان همکاری یاسوج و استانبول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد که در ترکیه به سر می‌برند، صبح شنبه در نشست با اتاق بازرگانی استانبول بر آغاز همکاری اتاق بازرگانی استانبول و یاسوج تأکید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه تبادلات تجاری دو کشور، گفت: گسترش همکاری‌ها با هدف دستیابی به منافع مشترک از اهداف نشست استانبول و تیم اقتصادی این استان است.

سید احسان عسکری با تشریح ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف، از استقبال استان برای جذب سرمایه‌گذاران ترک خبر داد و اظهار کرد: ترکیه یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است.

نقش محوری اتاق بازرگانی یاسوج در سازمان‌دهی و پیشبرد مذاکرات

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج هم با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، از تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده توسط رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در استانبول قدردانی کرد.

عبدالله قبادی ثبات نظام تعرفه‌ای بین دو کشور را زمینه‌ساز جهش صادرات استان دانست و بیان کرد: اتاق‌های بازرگانی استانبول و یاسوج با احصاء و تدوین ظرفیت‌های متقابل، می‌توانند بستر لازم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم کنند و انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان دو اتاق، فصل جدیدی از روابط تجاری را رقم خواهد زد.

وی افزود: حضور تولیدکنندگان کهگیلویه و بویراحمد در نمایشگاه‌های بین‌المللی استانبول، با محوریت صادرات‌گرایی و با پیگیری‌های رایزن بازرگانی ایران و همکاری اتاق استانبول، می‌تواند ظرفیت‌های صادراتی استان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

تبیین مسیرهای راهبردی همکاری از سوی دستگاه‌های اجرایی استان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشریح مسیرهای راهبردی همکاری اقتصادی، موضوعاتی چون پیمان پولی دو جانبه، نقشه راه ۲۰۲۵–۲۰۳۰ ایران و ترکیه، پروژه‌های مشترک صنعتی، توافق‌نامه‌های رسمی (MOU) و ایجاد کریدور سبز تجاری را ضروری‌ترین اقدامات برای دستیابی به هدف ارتقای حجم تجارت دو کشور تا سقف ۱۰ میلیارد دلار دانست.

سید امیر تیمور موسویان ظرفیت‌های صادراتی استان در حوزه‌های پلیمری و معدنی را تبیین کرد و ادامه داد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات در حوزه‌های گردشگری پزشکی، گردشگری سلامت، اقتصاد گردشگری و محصولات کشاورزی می‌تواند از دیگر برنامه‌های مشترک بین استانبول و کهگیلویه و بویراحمد باشد.

آغاز همکاری‌های پژوهشی، اقتصادی و تجاری با اتاق بازرگانی یاسوج

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی استانبول هم با استقبال از هیئت اقتصادی ایران، به سابقه طولانی و ریشه‌دار روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد و حضور مستمر اتاق‌های بازرگانی ایران از جمله خرمشهر، تهران، اصفهان، شهرکرد و تبریز را در ترکیه بسیار مثبت ارزیابی کرد.

غیاث‌الدین احمد کجا بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه استان کهگیلویه و بویراحمد، آغاز همکاری‌های پژوهشی، اقتصادی و تجاری با اتاق بازرگانی یاسوج در دستور کار اتاق استانبول قرار گرفته است.

وی با اشاره به حضور هیئت تجاری ترکیه در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ تهران افزود: ترکیه شناخت کاملی از صنایع مختلف ایران دارد و استقبال از هیئت اقتصادی یاسوج، آغازگر فصلی جدید از همکاری‌هاست، استمرار این فعالیت‌ها نه‌تنها روابط اقتصادی بلکه مناسبات دولت‌ها را نیز تقویت می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی استانبول در ادامه این نشست، حضور هیئت یاسوج را فرصتی ارزشمند دانست و تأکید کرد: استانبول دروازه ورود به اروپا است و گسترش تعاملات تجاری با ایران، اولویت سیاست‌های تجاری ترکیه در میان کشورهای همسایه محسوب می‌شود.

در پایان این نشست مهم، که می‌توان از آن به‌عنوان یکی از اثرگذارترین رویدادهای بین‌المللی در سابقه تعاملات اقتصادی استان یاد کرد، رؤسای اتاق بازرگانی استانبول و اتاق بازرگانی یاسوج بر انعقاد تفاهم‌نامه رسمی همکاری و برگزاری نشست‌های تخصصی و وبیناری مشترک در آینده نزدیک تأکید کردند.