فرحبخش: ۲۵ تا ۳۰ درصد مدارس کرمان فرسوده و نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرحبخش، شامگاه دوشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره به وضعیت زیرساختهای آموزشی استان کرمان گفت: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مدارس کرمان فرسوده هستند و به تخریب و بازسازی نیاز دارند؛ از این رو، شتاب گرفتن نهضت ملی مدرسهسازی میتواند بخشی از چالش کمبود فضای آموزشی را برطرف کند.
وی با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی نیازمند همراهی بخشهای مختلف جامعه است، افزود: از اردیبهشتماه ۱۴۰۴، همزمان با آغاز نهضت مردمی مدرسهسازی، تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۹۱ مدرسه در استان کرمان به بهرهبرداری رسیده است، اما برای ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس همچنان به مشارکت خیران و بنگاههای اقتصادی نیاز داریم.
افزایش سهم آموزشهای فنی و حرفهای
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، توسعه متوازن آموزشهای فنی و حرفهای را از اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: در راستای تحقق این هدف، سهم آموزشهای فنی و حرفهای در استان از ۴۸ درصد به ۵۴.۹ درصد افزایش یافته است.
فرحبخش، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در استان کرمان بیان کرد: بیش از ۷۰۰ هزار دانشآموز در بیش از ۶ هزار مدرسه کرمان مشغول به تحصیل خواهند شد که از این تعداد، حدود ۴ هزار دانشآموز در مدارس با نیازهای ویژه، ۱۰ هزار دانشآموز در مدارس عشایری و ۲۴ هزار دانشآموز در مدارس شبانهروزی تحصیل میکنند.
وی رسیدگی به وضعیت مدارس شبانهروزی را یکی از اقدامات مؤثر در پیشگیری از ترک تحصیل عنوان کرد و افزود: کیفیت تغذیه، شرایط خوابگاهها و امکانات رفاهی این مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است و در همین راستا، سرانه مدارس شبانهروزی از حدود ۶.۴ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
جمعآوری مدارس کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ دانشآموز
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان درباره وضعیت مدارس کانکسی نیز گفت: در حال حاضر مدرسه کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ دانشآموز در استان وجود ندارد و مدارس کانکسی باقیمانده نیز بهزودی جمعآوری خواهند شد.
فرحبخش، با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان کرمان اظهار کرد: فاصله جادهای میان شمالیترین و جنوبیترین مدرسه استان به یک هزار و ۶۷۶ کیلومتر میرسد و مدیریت این گستره وسیع، نیازمند برنامهریزی دقیق و تأمین منابع مناسب است.
مدیریت کمبود نیروی انسانی در مدارس
وی با اشاره به چالشهای حوزه نیروی انسانی در سال تحصیلی گذشته تصریح کرد: با وجود محدودیت در جذب سربازمعلم و استخدام نیرو از طریق آزمون ماده ۲۸، کمبود نیروی انسانی با استفاده از ظرفیت دانشجومعلمان سال آخر، نیروهای بازنشسته و عوامل اجرایی مدارس مدیریت شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین از پیگیری تأمین سوخت معلمانی خبر داد که برای انجام وظیفه میان محل سکونت و محل کار خود تردد میکنند و گفت: پس از مکاتبه با استاندار و برگزاری جلسات اتاق وضعیت، مقرر شد به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸ لیتر سوخت به این دسته از معلمان اختصاص یابد.
مدرسه؛ محیطی برای یادگیری، مهارتآموزی و هویتیابی
فرحبخش، با تأکید بر جایگاه مدرسه در فرآیند تربیت دانشآموزان اظهار کرد: مدرسه صرفاً یک مکان فیزیکی نیست، بلکه محیطی زنده است که دانشآموز در آن یاد میگیرد، مهارت کسب میکند و هویت مییابد. تجربه دوران کرونا نیز نشان داد که هیچ ابزار و روشی نمیتواند جایگزین نقش معلم شود.
وی عدالت آموزشی را به معنای فراهم کردن فرصتهای برابر یادگیری برای دانشآموزان دانست و افزود: دورههای متعددی برای توانمندسازی معلمان برگزار شده است و حدود ۶۰ درصد معلمان استان نیز کمتر از ۴۰ سال سن دارند.
اجرای طرح نماد برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه با اشاره به برنامههای این مجموعه برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: طرح نماد در مدارس استان اجرا شده و غربالگری و آزمونهای مربوط به شناسایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.
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