احمدنیا: دشمن در جنگ نظامی شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، طالب احمدنیا شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان، ایثارگران و بسیجیان جنگ رمضان در جاسک ضمن قدردانی از فرماندار، امام جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان، بسیجیان و همه دستاندرکاران، اظهار کرد: صمیمانه به سهم خودم از همه تلاشها و زحمات مسئولان، فرماندار، امام جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان و همکارانم، بسیجیان عزیز و سرافراز تشکر میکنم.
وی افزود: برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ استان هرمزگان و این منطقه بسیار حساس در حوزه ورودی جنوبی ایران دریایی نگاشته شد و در آینده بیشتر میتوان درباره کاری که مردم خوب، دلیر و شجاع این منطقه در طول جنگ تحمیلی سوم تا امروز انجام دادهاند، صحبت کرد.
همراهی دولت و ملت برگ زرینی در تاریخ انقلاب است
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به همراهی دولت و ملت در جنگ اخیر، بیان کرد: فرمایشات امام جمعه و فرماندار محترم بسیار ارزشمند بود و این بخش از سخنان آنان که بر پای کار بودن دولت در این جنگ تأکید داشت، مورد تأیید است.
احمدنیا، ادامه داد: یکی از درسها و عبرتهای این سه جنگ همراهی دولت و ملت در دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی، اسلام عزیز و سرزمین اسلامی است و این همراهی یک برگ زرین در تاریخ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران ثبت کرد.
وی گفت: خداوند تبارک و تعالی بعد از ایستادگی و مجاهدت ما به وعده خودش که نصرت مؤمنین بود عمل کرد؛ «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم».خداوند زمین را از حجت خود خالی نمیکند
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، افزود: مهمترین نصرت و نیازی که بعد از شهادت امام شهیدمان داشتیم، داشتن یک امام و رهبر بود و خداوند با دیدن قریب یک هفته ایستادگی و مقاومت ملت بدون داشتن رهبر بار دیگر به ما لطف کرد و منت گذاشت و اشبهالناس خلقاً و خلقاً به امام شهید را به ما داد.
مؤمنان در پیمان خود با خدا ثابتقدم هستند
وی با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: تا زمانی که ظرفیتها و شایستگیهایی در میان مؤمنان وجود داشته باشد، خداوند حجت خود را در میان آنان قرار میدهد. قرآن کریم میفرماید «مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَیه» در میان مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بستهاند، صادق هستند و به عهد خود عمل میکنند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، افزود: اوج این پیمان شهادت است و برخی دیگر منتظرند؛ منتظر کسانی که سلاحشان آماده، پوتینهایشان محکم و لباس رزم بر تن دارند و در میدان هستند.
احمدنیا، ادامه داد: جمعی از این افراد امروز در اینجا حضور دارند و بخش زیادی نیز در جزایر و سواحل و بخشی در خانههای خود هستند. این افراد کسانی هستند که در این مسیر ایستادگی کرده و منتظرند و در تعهد، اخلاص، آمادگی و ایستادگی خود تغییری ایجاد نمیکنند.
وی گفت: آنان نه از تهدید دشمنان مرعوب میشوند و نه از ارعاب دشمن تأثیر میپذیرند؛ پای کار و محکم در میدان هستند و خدا را شکر میکنیم که در این عصر، نسل ما توانست ایستادگی و مقاومت کند.
ملت ایران برای مأموریتهای بزرگتر آبدیده میشود
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به حساسیت شرایط کشور، اظهار کرد: همیشه گفتهایم شرایط در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حساس است، اما این روزها بسیار حساستر است.
احمدنیا، افزود: حضرت آیتالله حائری رحمتالله علیه که عارفی بود، میفرمودند خدا میتواند جلوی جنگ را بگیرد و برای خدا کاری نداشت که جلوی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی را بگیرد، اما خداوند میخواهد شما را آزمایش کند و آبدیده کند و مأموریت بالاتر و بزرگتری به شما بدهد؛ بنابراین باید آبدیده و پخته شوید.
وی گفت: روز اولی که شعار دادیم «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما» حرف بزرگی زدیم. منتظر هستیم که یک مصلح کل بیاید و اتفاقاً این موضوع از نکات مشترک ادیان مختلف است.
جنگ تحمیلی اول تجربهای برای مقاومت ملت ایران بود
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، بیان کرد: همه ادیان و حتی بیدینها معتقدند باید مصلحی بیاید و دنیا را از فساد و گرفتاری نجات دهد. مسیحیان، یهودیان و مسلمانان درباره مصلح کل دیدگاههای خود را دارند و در میان فرقههای اسلامی نیز درباره اصل این موضوع اشتراکاتی وجود دارد.
احمدنیا، افزود: وقتی چنین شعاری دادیم، باید پخته و آماده شویم. مرحله اول جنگ تحمیلی هشتساله بود در شرایطی که اصلاً آمادگی نداشتیم و از نظر سلاح، عِده و عُده و نیرو آمادگی لازم را نداشتیم و بخشهایی از ارتش نیز پس از انقلاب متلاشی شده بود.
وی ادامه داد: جنگ به ما تحمیل شد و خروجی جنگ این بود که بعد از آن کسی در منطقه تا امروز جرأت نکرد به ما حمله کند. در همین جنگ اخیر نیز همه کشورهایی که پایگاههای آمریکایی در آنها بود، زیر ضربه قرار گرفتند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، گفت: برخی از این موارد رسماً اعلام شد و برخی نیز اعلام نشد، اما خودشان میدانند. منطقه خلیج فارس مستقیماً زیر ضربه قرار گرفت و پایگاههای آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند، هرچند این پایگاهها در خاک کشورهای دیگر قرار داشتند.
احمدنیا، بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس نشان داد نمیشود با این ملت در حوزه نظامی مقابله کرد و بعد از آن سالها کسی در منطقه با ما درگیر نشد.
ایران در مرحله جدیدی از قدرت قرار گرفته است
وی با اشاره به جنگهای اخیر، افزود: در جنگ تحمیلی دوم و جنگ تحمیلی سوم که اکنون در آن هستیم، اراده خداوند بر این است که همانطور که در پیام امروز مقام معظم رهبری نیز آمده برخی میگویند جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران قدرت چهارم دنیا هستند و این را بر اساس محاسبات مادی مطرح میکنند، اما رهبر معظم انقلاب فرمودند امروز بر اساس محاسبات الهی قدرت اول دنیا هستیم.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، ادامه داد: در محاسبات مادی نیز خداوند میخواهد ما آبدیده شویم. در جنگ منطقهای رژیم بعث عراق هشت سال علیه ما جنگید و بعد از آن کسی جرأت نکرد به ما حمله کند و اکنون در سطح جهانی قرار است نقشآفرینی کنیم.
احمدنیا، گفت: امروز قدرتی نوظهور در برابر قدرتهای جهانی شکل گرفته است و همانطور که هانتینگتون در پاسخ به فوکویاما مطرح کرده بود با پیدایش آنچه او بنیادگرایی اسلامی مینامید، قدرت جدیدی ظهور کرده که پشتوانه تمدنی دارد و در برابر تمدن غرب قرار خواهد گرفت.
وی افزود: هانتینگتون پیشبینی کرده بود که جنگ آینده جنگ تمدنی میان تمدن غرب و تمدن شرق به نمایندگی از ایران اسلامی متکی بر اسلام خواهد بود.
تقابل با آمریکا از نگاه گفتمان انقلاب اسلامی
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، بیان کرد: ما در تعریف خود از جهان، زورگو و زورمدار را نمیپذیریم و معتقدیم اگر مظلوم در برابر ظالم نایستد، در پیشگاه الهی مسئول است و باید ایستادگی کند و نصرت خداوند نیز پس از آن میآید.
احمدنیا، افزود: این جنگ قابل پیشبینی بوده است. هانتینگتون در تحلیل خود درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را قطعی دانسته بود و امام راحل عظیمالشأن نیز پیش از آن فرموده بودند که سرشاخ شدن ما با آمریکا قطعی است و روزی با آمریکا سرشاخ خواهیم شد.
وی ادامه داد: ما در طول این دوران خودمان را تجهیز و آماده میکردیم و آرزوی بسیاری از شهدا و فرماندهان ما این بود که آن روز برسد و وعده داده شده بود که پیروز خواهیم شد.
تنگه هرمز در اختیار ایران است
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به تحولات اخیر، گفت: امروز همه قدرت مادی در برابر جبهه حق به نمایندگی از نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران قرار گرفته اما مستأصل شده است.
احمدنیا، افزود: به ویژه در این دو سه شب اخیر در میدان تنگه هرمز برخی کشورهای اروپایی رجزخوانی کردند، اما در عمل دیدند که تنگه هرمز در اختیار ایران اسلامی و رزمندگان اسلام است و به شرایط گذشته بازنخواهد گشت.
وی گفت: در آینده نیز قدرت و حضور اسلام را خواهند دید. امام راحل فرموده بودند «ما در حسینیه نمازخانه سپاه امام سجاد استان نوشتیم شما جوانها در قدس نماز خواهید خواند» و امام راحل پیشبینی کرده بودند که روزی در قدس نماز خواهیم خواند.
وعده خداوند درباره حاکمیت صالحان
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، بیان کرد: شاید برخی این موضوع را بعید بدانند، اما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، خداوند میفرماید «اِنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحون»؛ خداوند گفته است که زمین را به صالحان به ارث میدهد.
احمدنیا با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و بنیاسرائیل، افزود: وقتی قوم موسی در برابر دریا قرار گرفتند و فرعونیان نیز پشت سر آنان بودند، برخی گفتند کار تمام شده است، اما حضرت موسی(ع) گفت «کَلّا اِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدین». خداوند راه را گشود و قوم موسی عبور کردند و فرعونیان وارد دریا شدند و نابود شدند.
وی ادامه داد: امروز نیز وعده خداوند پابرجاست. آمریکا خواهد رفت و نابودی رژیم صهیونیستی قطعی است و این وعده خداست و امیدواریم خداوند توفیق دهد همانطور که سربازی کردیم، ملت بزرگ ایران نیز به پرچمداری خود در مسیر وعده الهی حرکت کند.
درسهای جنگ؛ مقاومت در برابر جنگ اقتصادی و شناختی
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به درسهای جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم، گفت: در جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم دشمن از لحاظ نظامی نتوانسته با ما مقابله کند و شهید حسن باقری در دهه ۶۰ گفته بود این جنگ تمام میشود و بعثیها و آمریکاییها و پشتیبانیکنندگان آنها حریف ما نخواهند شد و ما پیروز قطعی جنگ خواهیم بود.
احمدنیا، افزود: شهید حسن باقری سالها قبل از پیروزی به شهادت رسید، اما بعد از جنگ، جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شد و او از همان دهه ۶۰ درباره آغاز جنگ اقتصادی سخن گفته بود.
وی ادامه داد: امروز نیز همین است. نقطه اشتراک جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم این است که دشمن وقتی در حوزه نظامی نمیتواند کاری انجام دهد، به سراغ جبهههای دیگر میرود؛ یک جبهه اقتصادی، یک جبهه فرهنگی و یک جبهه شناختی است.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، تأکید کرد: همانطور که در جنگ نظامی ایستادگی و مقاومت کردیم، در جنگ اقتصادی، فرهنگی و شناختی نیز باید ایستادگی و مقاومت داشته باشیم و صبر کنیم.
دولت و مردم در جنگ اقتصادی باید پای کار باشند
احمدنیا با تأکید بر نقش دولت و مردم در شرایط اقتصادی، گفت: دولت باید پای کار باشد. در جنگ اخیر دیدیم که کمبودی ایجاد نشد و در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دشمن تصور میکرد ایران دچار قحطی میشود، اما با مدیریتی که دولت انجام داد و برنامهریزی صورت گرفت، کالاهای اساسی در کشور کم نشد.
وی افزود: جنگ است و فشار اقتصادی وجود دارد و کسی نمیتواند آن را انکار کند، اما قحطی نشد و کالاهای اساسی کم نیامد. اگر مدیریت و برنامهریزی نبود، این موضوع محقق نمیشد.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، ادامه داد: دولت باید کار خودش را انجام دهد و مردم نیز باید در جایی که نیاز به صبر و تحمل است، صبر کنند و در جایی که نیاز به صرفهجویی است، همراهی کنند؛ یک لامپ کمتر، مصرف برق کمتر و مصرف آب کمتر و در شرایط خاص در مصرف سوخت نیز باید همراهی شود.
دشمن پس از شکست نظامی به دنبال جنگ شناختی است
احمدنیا دومین درس جنگ را ورود دشمن به جنگ شناختی دانست و گفت: دشمن بعد از شکست و استیصال در جنگ نظامی مستقیماً به سراغ جنگ شناختی، تحریف و انحراف در اذهان میرود.
وی افزود: دشمن تلاش میکند مردم را مأیوس کند و بگوید پیروز نشدهاید. باید مراقب شبکههای ضدانقلاب، ماهوارهها و فضای رسانهای باشیم تا ما را مأیوس نکنند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، گفت: در حالی که پیروز شدهایم و آمریکا دچار استیصال شده است، دشمن تلاش میکند شرایط را به گونهای نشان دهد که تصور کنیم شکست خوردهایم. محاصره اقتصادی قرار بود قحطی ایجاد کند، اما چنین نشد و در بخشهای مختلف نیز ایستادگی صورت گرفت.
احمدنیا، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم با تحریف و انحراف، بازی برده را ببازیم و آن را تحویل آمریکاییها بدهیم.
تبعیت از ولایت و وحدت، عامل پیروزی است
وی سومین درس جنگ را تبعیت از ولایت عنوان کرد و گفت: این پیروزی با تبعیت از ولایت به دست میآید و همه باید بدانیم که همه جریانها و طیفهای مختلف سیاسی در جنگ اخیر نشان دادند که پای کار هستند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، افزود: بعدها باید درباره این جنگ در ایران و جمهوری اسلامی تبیین و تحلیل کنیم، اما در این جنگ هیچکدام از سیاستمداران از هیچ جریان و باندی کشور را رها نکردند؛ از استاندار و فرماندار و دهیار گرفته تا وکیل، وزیر، رئیسجمهور، وزارتخانهها، مجلس و نیروهای مسلح همه پای کار ماندند.
احمدنیا، ادامه داد: رئیسجمهور نیز در سازمان ملل و در مصاحبههای خود این موضوع را مطرح کرد که اختلافی وجود ندارد و تصمیمات نظام بر اساس اجماع عمومی انجام میشود و ارکان مختلف نظام همراه هستند و از کشور دفاع میکنند.
وی گفت: این تبعیت از ولایت و اتکا به ولایت است و انقلاب را حفظ کرده است.
وحدت ملت و دولت باید حفظ شود
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان چهارمین درس را وحدت دانست و بیان کرد: وحدت بین ملت با سلیقههای مختلف، مذاهب مختلف و گروههای مختلف در کنار هم زندگی کردن و وحدت بین ملت و دولت اهمیت دارد.
احمدنیا، افزود: در ایران اسلامی مدل بهروز وحدت ملت اجرا شده است و همه اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
وی گفت: دولت باید کار خود را انجام دهد و مشکلات مردم و گرههای زندگی آنان را برطرف کند و مردم نیز باید پای کار و در کنار دولت باشند. این وحدت و همدلی در جنگ اخیر احساس شد.
مدیریت جهادی و انقلابی زمینهساز پیشرفت است
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت جهادی و انقلابی، اظهار کرد: در هر عرصهای که انقلابی و جهادی ایستادیم و مقاومت کردیم، نتیجه گرفتیم.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، افزود: در همین جنگ در عرصه موشکی پیشرفت چهار ماه اخیر ما شاید با ۱۰ سال گذشته قابل مقایسه نباشد. در ابتدای جنگ امکان هدف قرار دادن شناورهای در حال حرکت مطرح نبود، اما چند ماه بعد رسانههای آمریکایی درباره هدف قرار گرفتن شناورهای آمریکایی و مجروح شدن نیروهای آنان گزارش دادند.
احمدنیا، ادامه داد: ابتدا گفته میشد امکان هدف قرار دادن آنها وجود ندارد، اما در ادامه با مشخصات اعلام شد که دو شناور آمریکایی مورد هدف قرار گرفتهاند و بعد خود آنها یکی از موارد را اعلام کردند و از مجروح شدن ۲۸ نفر و آسیب مغزی برخی نیروها خبر دادند.
وی گفت: اینکه در فاصله چند کیلومتری شناور مورد هدف قرار میگیرد، نشان دهنده ارتقای توانمندیهای ما در حوزه موشکی است و بخشهای زیادی از این توانمندی هنوز اعلام نشده و آنها خودشان میدانند.
مشکلات اقتصادی با اتکا به ظرفیتهای داخلی قابل حل است
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور، بیان کرد: با حمایت مردم، هدایت الهی و پشتیبانی مردم از انقلاب، اسلام و ولایت تا اینجا پیش رفتیم و در عرصه اقتصادی نیز میتوانیم مشکلات را حل کنیم.
احمدنیا، افزود: تاریخ انقلاب اسلامی را ببینید، این ۴۷ سال زمان کمی نیست. در استان خودمان زمانی برای خرید خودرو وامهای اندکی داده میشد و مردم با اعتبار محدود میتوانستند صاحب خودرو شوند و امروز شرایط اقتصادی تغییر کرده است.
وی ادامه داد: در بخشهای مختلف انقلاب اسلامی از حوزه انرژی گرفته تا خدماترسانی و بخشهای متعدد پیشرفتهایی صورت گرفته که با گذشته قابل مقایسه است و دولتهای مختلف در این مسیر فعالیت کردهاند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، گفت: بنابراین میشود مشکلات را با اتکا به توان داخلی کشور، نخبگان، اندیشمندان و دانشمندان حل کرد و به فضل و حول و قوه الهی مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.
تنگه هرمز میتواند به عرصه اعمال قدرت ایران تبدیل شود
احمدنیا با اشاره به تنگه هرمز، اظهار کرد: یکی از این عرصهها همین تنگه هرمز است و امیدواریم این موضوع در دنیا تثبیت شود که هرکس تحریم کند، اینجا تحریم میشود.
وی افزود: همین حالا برخی گزارشها درباره کشتیها منتشر شده که برخی اعلام کردهاند در رفتوآمدهای قبلی حواسشان نبوده و شناسایی شدهاند و اگر بار دیگر به تنگه هرمز بیایند، شرایط متفاوت خواهد بود.
معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان در پایان گفت: کسی فکر نمیکرد این قدرت در منطقه و جهان در اختیار ما قرار بگیرد، اما این اتفاق افتاده است و خداوند به واسطه مجاهدت مؤمنانی که در میدان ایستادهاند، گشایش و رحمت خود را جاری خواهد کرد.
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