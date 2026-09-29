  1. استانها
  2. سمنان
۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۵

حادثه مرگبار در محور شاهرود-میامی؛ یک نفر جان باخت

حادثه مرگبار در محور شاهرود-میامی؛ یک نفر جان باخت

سمنان- معاون هلال احمر استان سمنان از واژگونی مرگبار یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محور شاهرود-میامی خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان باخت و یک نفر نیز مصدوم شد.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود-میامی ساعاتی قبل به جمعیت هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: در این حادثه همچنین یک نفر مصدوم شد که با تلاش امدادگران رهاسازی و برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

باغبان با بیان اینکه واژگونی خودرو در صدر حوادث منجر به فوت رانندگی در استان سمنان قرار دارد، گفت: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6962053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها