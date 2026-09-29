حادثه مرگبار در محور شاهرود-میامی؛ یک نفر جان باخت

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۴۵ محور شاهرود-میامی ساعاتی قبل به جمعیت هلال احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: در این حادثه همچنین یک نفر مصدوم شد که با تلاش امدادگران رهاسازی و برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.

باغبان با بیان اینکه واژگونی خودرو در صدر حوادث منجر به فوت رانندگی در استان سمنان قرار دارد، گفت: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی پلیس راه در دست بررسی است.