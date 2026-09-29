به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ شهریور ۱۴۰۵ شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل میزبان جلسه‌ای بود که موضوع آن برای ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای، تنها یک رسیدگی قضایی معمولی نبود جلسه‌ای که در آن آخرین مراحل اجرای حکمی که پس از دادخواهی این بیماران علیه دولت آمریکا صادر شده بود تشریح شد و از آغاز فرآیند پرداخت غرامت به آنان خبر داده شد.

در این جلسه اعلام شد که قوه قضاییه در راستای اجرای حکم صادرشده، پیش از این یک محموله نفتی متعلق به دولت آمریکا را توقیف و پس از طی تشریفات قانونی به فروش رسانده و وجوه حاصل از آن را به حساب قوه قضاییه واریز کرده است حالا قرار بود این وجوه، در چارچوب دستور قضایی، به دست بیمارانی برسد که سال‌ها با تبعات ناشی از دشواری دسترسی به دارو و تجهیزات درمانی مواجه بوده‌اند.

اما ماجرا به همان جلسه ختم نشد پیگیری روند اجرای دستور صادرشده در دادگاه و آخرین وضعیت پرونده ۷۷۱ بیمار نشان می‌دهد که فرآیند پرداخت وارد مرحله عملیاتی شده و بخشی از بیماران اکنون در آستانه دریافت غرامت قرار گرفته‌اند.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل در جلسه دوم شهریور، با تشریح روند رسیدگی به پرونده گفت که این پرونده با دادخواهی ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای و با موضوع مطالبه خسارت مادی و تنبیهی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت دسترسی آنان به دارو تشکیل شده است.

وی گفت: پس از صدور رأی و طی تشریفات قانونی، دادگستری استان تهران و شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل در سال ۱۴۰۲، بر اساس دستورات قضایی صادرشده، نسبت به توقیف یک نفتکش و محموله نفتی متعلق به دولت آمریکا در خلیج فارس اقدام کردند. محموله نفتی پس از تخلیه و احراز تعلق آن به دولت آمریکا، با رعایت مقررات قانونی به فروش رسید و وجه حاصل از فروش آن به حساب قوه قضاییه واریز شد.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل در آن جلسه اعلام کرد که بر اساس دستورات قضایی صادرشده، سازمان مردم‌نهاد بیماران پروانه‌ای «خانه‌ای‌بی» مکلف است مبلغ ۲ میلیارد تومان به حساب هر یک از بیماران پروانه‌ای دادخواه واریز کند.

وی همچنین گفت که ارزش مجموع مال توقیف‌شده از دولت آمریکا حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون دلار بوده و وجوه حاصل از آن با اولویت‌بندی میان دادخواهان ایرانی واجد شرایط توزیع خواهد شد.

در جریان جلسه، رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل همچنین درباره مبنای صدور حکم توضیح داد و گفت که دادگاه برای بررسی آثار تحریم‌ها بر دسترسی بیماران ایرانی به دارو، استعلام‌های متعددی از مراجع داخلی و خارجی، مراکز پزشکی قانونی و سازمان‌های مردم‌نهاد دریافت کرده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در دادگاه، مستندات مختلفی درباره تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی بیماران پروانه‌ای به داروهای مورد نیاز در اختیار دادگاه قرار گرفته و این شعبه پس از بررسی این مستندات، رأی خود را صادر کرده است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل تأکید کرد که رأی صادرشده در بیش از ۱۰۰ صفحه تنظیم شده و پس از ابلاغ آن، اجراییه نیز صادر و تشریفات قانونی اجرای حکم طی شده است.

در همان جلسه همچنین اعلام شد: پرداخت وجوه به بیماران پروانه‌ای از این گروه آغاز خواهد شد و با توجه به تعداد بالای بیماران، اجرای دستور پرداخت به‌صورت موردی انجام می‌شود.

نتیجه پیگیری‌ها چه شد؟

پس از پیگیری آخرین وضعیت اجرای دستور دادگاه، مشخص شده است که فرآیند پرداخت از مرحله اعلام و صدور دستور قضایی عبور کرده و وارد مرحله اقدامات بانکی شده است.

بر اساس آخرین گزارش‌ها و مکاتبات رسمی انجام‌شده با بانک ملت و مراجع ذی‌ربط، از مجموع ۷۷۱ بیمار مشمول این پرونده، حساب ارزی ۶۳۲ نفر با موفقیت افتتاح شده و این افراد وارد فرآیند واریز غرامت شده‌اند.

یعنی بخشی از مسیری که در جلسه دوم شهریور درباره آن صحبت شد، اکنون به مرحله اجرا رسیده و فرآیند واریز وجه به حساب بیماران آغاز شده است.

در مقابل، پرونده ۴۸ بیمار به دلیل نقص مدارک همچنان نیازمند اقدام است. این افراد باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و رفع نواقص اعلام‌شده اقدام کنند تا فرآیند بانکی آنان نیز ادامه پیدا کند.

تکلیف ۹۱ بیمار متوفی نیز همچنان نیازمند تصمیم قضایی است و بر اساس اعلام خانه‌ای‌بی، ادامه فرآیند درباره این افراد منوط به نظر و دستور مقام قضایی خواهد بود.

خانه‌ای‌بی ایران نیز اعلام کرده است که مکاتبات لازم با بانک ملت و مراجع ذی‌ربط برای اجرای دستور قضایی انجام شده و پیگیری‌ها تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها ادامه خواهد داشت.

در ادامه اجرای حکم و برای شفاف‌سازی روند پرداخت غرامت، خانه‌ای‌بی ایران بخشی از مکاتبات رسمی انجام‌شده با بانک ملت و مراجع ذی‌ربط را منتشر کرده است. این مؤسسه تأکید کرده است که اقدامات مربوط به افتتاح حساب‌های ارزی و انتقال وجوه به بیماران، در چارچوب دستورات مقام قضایی و فرآیندهای قانونی در حال انجام است.

سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مؤسس و مدیرعامل خانه‌ای‌بی ایران، نیز با تأکید بر تداوم پیگیری‌های انجام‌شده اعلام کرده است که این مؤسسه تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها و احقاق حقوق بیماران پروانه‌ای، روند قانونی و اداری پرونده را دنبال خواهد کرد.

خانه‌ای‌بی همچنین از خانواده‌هایی که پرونده آنان به دلیل نقص مدارک هنوز تکمیل نشده است، خواسته با توجه به اهمیت زمان، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقص اعلام‌شده اقدام کنند تا روند بررسی و پرداخت غرامت آنان نیز ادامه یابد.

در خصوص مطالبه برخی از بیماران که در روند شکایت حضور نداشتند، خانه‌ای‌بی پاسخ داد پیگیری برای یافتن راهکار قانونی جهت تعیین تکلیف آنان ادامه دارد.

خانه‌ای‌بی همچنین اعلام کرده است در صورت وجود مشکلات جدی معیشتی برای این افراد، آمادگی دارد در حد مقدورات خود از آنان حمایت و مساعدت کند. بر این اساس افراد می‌توانند با ارسال نامه مشکلات و شرایط خود را اعلام کنند تا خانه‌ای‌بی در اسرع وقت موضوع را بررسی و در حد مقدورات برای رفع مشکلات معیشتی آنان مساعدت کند.