بریمانلو قهرمان شد؛ پایان کار کوراش با سه مدال 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مجید وحید بریمانلو در فینال وزن ۶۶- کیلوگرم کوراش به دیدار «بوبوکولانوف» از تاجیکستان رفت و با کسب پیروزی در این مبارزه به نشان طلا دست یافت.

وی برای رسیدن به مبارزه پایانی «اسلام کامچیبکوف» از قرقیزستان، «رحیم‌الله نجمی» از افغانستان و «کوباییچ ایبک» از قرقیزستان راهی دیدار نهایی شده بود.

این نهمین طلای کاروان ورزشی کشورمان در این دوره از بازیها بود.

بنابراین پرونده تیم ملی کوراش در این دوره از بازیها با تنها طلای بریمانلو، مدال نقره رامین احمدزاده و مدال برنز فاطمه برمکی بسته شد.

طاهره آذرپیوند، پردیس عیدی وند. رضا احمدزاده و مریم پیمانی هم حذف شده اند.

مدال طلا بریمانلو نهمین مدال طلا و سی و پنجمین مدال کاروان ایران به حساب می اید.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)