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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

سرشبکه معاملات فردایی با گردش مالی ۲۴۰ همتی دستگیر شد

سرشبکه معاملات فردایی با گردش مالی ۲۴۰ همتی دستگیر شد

سخنگوی فراجا از دستگیری سرشبکه سابقه‌دار معاملات فردایی و کاغذی به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این پرونده و مسدود شدن پنج حساب بانکی اجاره‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: در ادامه مقابله با جرائم و تخلفات پولی و بانکی، با انجام اقدامات فنی همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سرشبکه سابقه دار در معاملات فردائی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر و ۵ فقره از حساب های بانکی اجاره ای نیز مسدود گردید.

سخنگوی فراجا افزود: بررسی‌های به‌عمل آمده، از گردش مالی ۲۴۰ همتی مجرم ردیف اول حکایت دارد.

سردار منتظرالمهدی در ادامه گفت: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی های لازم، جهت سیر مراحل قانونی پرونده، در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سخنگوی فراجا در پایان، با اشاره به اینکه مقابله قاطع با مفسدان اقتصادی، خواسته به حق مردم از پلیس است، گفت: خادمان ملت در فراجا، در راستای تحقق این مطالبه مردم عزیز و شریف، از هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید.

کد مطلب 6962223
مهسا حيدری توچائی

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