حمیدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید از روند اجرای طرح‌های عمرانی روستای حسین‌آباد کالپوش، اظهار کرد: پس از وقوع رانش زمین در بافت قدیم روستا، موضوع پایدارسازی و تأمین فضای مناسب برای اسکان ساکنان در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا شهرک جدید روستا در دو فاز آماده‌سازی شد.

وی ادامه داد: با آماده‌سازی سایت جدید، اراضی برای احداث واحدهای مسکونی در اختیار متقاضیان قرار گرفت تا فرآیند ساخت واحدهای مسکونی و انتقال ساکنان از محدوده آسیب‌پذیر بافت قدیم روستا دنبال شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقدامات زیرساختی در شهرک جدید حسین‌آباد کالپوش انجام شده است، توضیح داد: تاکنون از محل منابع ملی ۳۱ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مرتبط با پایدارسازی، آماده‌سازی و توسعه زیرساخت‌های این محدوده هزینه و عملیات عمرانی انجام شده است.

همتی یادآور شد: یکی از نیازهای مهم این شهرک، اجرای دیوار ساحلی برای افزایش پایداری و حفاظت از محدوده مسکونی در برابر روان‌ آب‌ها و فرسایش است که برای اجرای کامل آن در شرایط فعلی به ۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای مرحله نخست این طرح، بیان کرد: در فاز اول اجرای دیوار ساحلی و جدول‌ گذاری شهرک، حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و تأمین این منابع می‌تواند روند اجرای عملیات عمرانی و تکمیل زیرساخت‌های این محدوده را شتاب بخشد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت اجرای طرح‌های هادی روستایی، تصریح کرد: اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستایی از جمله اقدامات بنیاد مسکن برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه روستاها است.

همتی افزود: در روستاهایی مانند حسین‌آباد کالپوش که با مسائل ناشی از رانش زمین و ضرورت جابه‌جایی بافت مسکونی مواجه بوده‌اند، اجرای همزمان اقدامات عمرانی، آماده‌سازی اراضی، ایجاد زیرساخت‌ها و بهسازی معابر اهمیت بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن می‌کوشد با استفاده از منابع ملی و اعتبارات اختصاص‌یافته، روند تکمیل زیرساخت‌های شهرک جدید حسین‌آباد کالپوش و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر روستایی را دنبال کند تا زمینه برای استقرار پایدار ساکنان و توسعه متوازن روستا فراهم شود.