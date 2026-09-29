  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

روایت پدر شهید دانش آموز میناب از ویژگی‌های فرزندش

روایت پدر شهید دانش آموز میناب از ویژگی‌های فرزندش

میناب- پدر شهید رضا بارانی از شهدای حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب، از ویژگی‌های فرزند شهیدش می‌گوید.

دریافت 24 MB
کد مطلب 6961668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها