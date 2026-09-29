به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح سه‌شنبه، در حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان ری اظهار کرد: همزمان با این سفر، ۱۱ مدرسه جدید شامل ۱۱۹ کلاس درس به زیرساخت‌های آموزشی شهرستان ری اضافه شد.

وی افزود: این مدارس در مجموع ۱۱۲ هزار مترمربع فضای آموزشی به شهرستان ری اضافه کرده و سرانه فضای آموزشی منطقه را از ۵.۳ به ۵.۸۵ درصد افزایش داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: یکی از آثار مهم توسعه فضاهای آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس است که در مدارس جدید از ۳۵ نفر به ۲۳ نفر رسیده است.

بهارلو ادامه داد: کاهش تراکم کلاس‌ها می‌تواند به بهبود شرایط آموزشی، مدیریت بهتر کلاس و افزایش رضایت دانش‌آموزان و معلمان کمک کند.

وی با اشاره به امکانات مدارس جدید بیان کرد: این مدارس به آزمایشگاه، نمازخانه و پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند تا علاوه بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین نیز در مدارس توسعه یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران همچنین از اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب در مدارس خبر داد و گفت: دستور استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدارس صادر شده است.

بهارلو تأکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها از محورهای مهم نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان‌های استان تهران است و این روند با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی ادامه خواهد داشت.