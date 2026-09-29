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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

تراکم دانش‌آموزان مدارس ری از ۳۵ به ۲۳ نفر کاهش یافت

تراکم دانش‌آموزان مدارس ری از ۳۵ به ۲۳ نفر کاهش یافت

ری- مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های مدارس ری از ۳۵ به ۲۳ نفر با افتتاح ۱۱ مدرسه جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح سه‌شنبه، در حاشیه سفر استاندار تهران به شهرستان ری اظهار کرد: همزمان با این سفر، ۱۱ مدرسه جدید شامل ۱۱۹ کلاس درس به زیرساخت‌های آموزشی شهرستان ری اضافه شد.

وی افزود: این مدارس در مجموع ۱۱۲ هزار مترمربع فضای آموزشی به شهرستان ری اضافه کرده و سرانه فضای آموزشی منطقه را از ۵.۳ به ۵.۸۵ درصد افزایش داده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: یکی از آثار مهم توسعه فضاهای آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس است که در مدارس جدید از ۳۵ نفر به ۲۳ نفر رسیده است.

بهارلو ادامه داد: کاهش تراکم کلاس‌ها می‌تواند به بهبود شرایط آموزشی، مدیریت بهتر کلاس و افزایش رضایت دانش‌آموزان و معلمان کمک کند.

وی با اشاره به امکانات مدارس جدید بیان کرد: این مدارس به آزمایشگاه، نمازخانه و پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند تا علاوه بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین نیز در مدارس توسعه یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران همچنین از اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب در مدارس خبر داد و گفت: دستور استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدارس صادر شده است.

بهارلو تأکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی و کاهش تراکم کلاس‌ها از محورهای مهم نهضت مدرسه‌سازی در شهرستان‌های استان تهران است و این روند با هدف بهبود زیرساخت‌های آموزشی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6962213

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