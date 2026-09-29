اعلام زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ بسکتبال ۳۰ مهر را به عنوان آغاز رسمی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در فصل جدید اعلام کرد.



این زمان بر اساس بحث و بررسی های صورت گرفته در نشست هماهنگی فصل ۰۶ - ۱۴۰۵ لیگ برتر (یکشنبه ۲۹ شهریور) نهایی شده است.



فصل جدید لیگ برتر بسکتبال با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد. اسامی این تیم ها به این شرح است:



شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای)