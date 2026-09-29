نماینده بوکس ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های بوکس بازی های اسیایی و در مرحله نیمه نهایی وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی به مصاف «جهانگیر زوکروف» از ازبکستان رفت.
او در این مبارزه متحمل شکست شد و با ناکامی از صعو به فینال به مدال برنز دست یافت.
مدال برنز اسماعیلی دوازدهمین مدال برنز و سی و ششمین مدال کاروان ایران است.
مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)
* علی عالی پور (وزنه برداری)
* مجید وحید بریمانلو (کوراش)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
* تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان
* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)
* رضا احمدزاده (کوراش)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان
* ریحانه کریمی (وزنه برداری)
*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)
* مهسا بهشتی (وزنه برداری)
* فاطمه برمکی (کوراش)
* امیر اسماعیلی (بوکس)
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