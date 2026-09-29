ارکستر موسیقی ملی ایران در مسکو به صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، تالار بالشوی مسکو شامگاه دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در حالی میزبان تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری ارکستر همایون رحیمیان و خوانندگی مجتبی عسگری بود که سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، اولگا لیوبیمووا وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه، هنرمندان، مسئولان فرهنگی و هنری ۲ کشور و شمار زیادی از مخاطبان روسی تماشاگران این اجرای موسیقایی بودند.

«آدم» با شعری از افشین یداللهی و آهنگسازی فردین خلعتبری، «نغمه گر عشق» با شعری از بیژن ترقی و آهنگسازی علی جعفریان، «کنسرتو تار و ارکستر» به آهنگسازی بهزاد عبدی، «چله عشق» با شعری از افشین یداللهی و آهنگسازی فردین خلعتبری، «دریاچه قو» اثر چایکوفسکی و «ایران استوار» عنوان قطعاتی بودند که در این کنسرت توسط ارکستر موسیقی ملی ایران اجرا شد.

حضور مجتبی عسگری در کنار ارکستر موسیقی ملی ایران نیز بخش مهمی از این برنامه بود؛ آواز ایرانی در کنار ارکستر، روایت موسیقایی این شب را کامل کرد و همراهی او با نوازندگان، در بخش‌های مختلف اجرا مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت.

ارکستر موسیقی ملی ایران در ادامه برنامه‌های هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، راهی کازان خواهد شد تا این روایت موسیقایی در شهری دیگر از روسیه ادامه پیدا کند.