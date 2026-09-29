به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین تلواری امروز در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲۶ سازمان مردمنهاد در استان ثبت شده که از این تعداد ۶۰ سمن به صورت فعال فعالیت میکنند و دارای اعتبارنامه معتبر هستند.
وی افزود: بیشترین تعداد سازمانهای مردمنهاد استان مربوط به بیرجند با ۶۵ سمن است و در شهرستانهای فردوس هفت، بشرویه پنج، درمیان سه، زیرکوه چهار، سرایان ۱۰، سربیشه شش، طبس هشت، عشقآباد یک و قاینات ۹ سمن فعالیت دارند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: در سال جاری در حوزه مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان، ۲۰ پاتوق جوانان در بیرجند، طبس و بشرویه برگزار شد.
تلواری ادامه داد: شبکه «ایرانگران جوانان» نیز همزمان با جنگ ۱۲ روزه تشکیل شد و تاکنون بیش از دو هزار نفر در استان به عضویت این شبکه درآمدهاند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد در خراسان جنوبی گفت: سال گذشته انتخابات هشت شبکه تخصصی با حضور ۴۲ سازمان مردمنهاد برگزار شد که این شبکهها در حوزههایی از جمله خانواده و جوانی جمعیت، معنویت و اخلاق، اشتغال و کارآفرینی، دیپلماسی جوانان، اوقات فراغت و ورزش، عدالت و شهروندی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و محلات فعالیت میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از حضور سمنهای استان در چهار دوره ملی سازمانهای مردمنهاد خبر داد و افزود: این برنامهها در استانهای گیلان، همدان، قم و اصفهان برگزار شد.
رتبه پنجم خراسان جنوبی در مشارکت جشنواره اتفاق
تلواری مهمترین برنامه سال جاری در حوزه سازمانهای مردمنهاد را پنجمین جشنواره اتفاق عنوان کرد و گفت: این جشنواره با رویکردی جدید برگزار شد و سازمانهای مردمنهاد علاوه بر معرفی فعالیتهای خود، بر اساس شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: در این دوره شاخصهایی مانند میزان اثرگذاری اجتماعی، نوآوری و خلاقیت، کیفیت و استمرار فعالیت، گستره فعالیت و میزان نقشپذیری و مشارکت جوانان مورد ارزیابی قرار گرفت و برای سمنها کارنامه اجتماعی در نظر گرفته شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع ۷۸ سمن استان در فرآیند جشنواره اتفاق حضور داشتند که ۴۳ سمن در مرحله استانی فرم ارزیابی خود را تکمیل کردند و خراسان جنوبی با مشارکت ۵۴ درصدی، رتبه پنجم کشور را در میزان مشارکت به دست آورد.
تلواری گفت: در مرحله استانی ۱۴ سمن برتر خراسان جنوبی معرفی شدند و ارزیابی انجامشده در مرحله استانی در فرآیند ارزیابی کشوری نیز مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: در مجموع یکهزار و ۹۷ سمن در فرآیند ارزیابی جشنواره اتفاق در کشور شرکت کردند که خراسان جنوبی نیز توانست یک نماینده در میان برگزیدگان ملی داشته باشد.
برگزاری ۱۳ کارگاه توانمندسازی سمنها
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنین از برگزاری ۱۳ کارگاه توانمندسازی ویژه سازمانهای مردمنهاد در سال جاری خبر داد و گفت: این کارگاهها در موضوعات مختلف و با هدف ارتقای توان تخصصی و اجرایی سمنها برگزار شده است.
تلواری اظهار کرد: در حوزه حمایت از طرحهای توانمندسازی سازمانهای مردمنهاد نیز ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای چهار طرح توانمندسازی جوانان اختصاص یافته است.
وی همچنین به اجرای برنامه «از سفر تا سمن» اشاره کرد و گفت: این برنامه با محوریت تور استانی گردشگری و با هدف توسعه مشارکتهای اجتماعی اجرا شد و با وجود شرایط جنگی کشور، نزدیک به ۱۵۰ دانشجو در آن مشارکت کردند.
وی با اشاره به تجلیل از برگزیدگان جشنواره اتفاق در سطح ملی افزود: دبیر شبکه ایرانگران جوانان خراسان جنوبی نیز به عنوان دبیر برتر این شبکه در کشور انتخاب و در جشنواره ملی اتفاق مورد تجلیل قرار گرفت.
نظر شما