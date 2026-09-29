به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سؤال عبدالجلال ایری، نماینده مردم ترکمن و جمع دیگری از نمایندگان درباره عدم توان مردم برای تأمین مسکن، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: قبل از ورود به سؤال و پاسخ، در هفته دفاع مقدس هستیم و جا دارد من به عنوان وزیر راه و شهرسازی از هشت سال دفاع مقدس و شهدایی که در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نبرد رمضان و نبرد هرمز که همچنان ادامه دارد، یاد کنم.
وی افزود: ۱۷ نفر از همکاران من در وزارت راه و شهرسازی را در این جنگها از دست دادیم؛ هم در بنادر، هم در فرودگاهها، شهرهای جدید و آزمایشگاه مکانیک خاک. باید بگویم، به جز اینکه از شهدا نام ببرم و یادشان را گرامی بدارم، باید بگویم سربازان این وطن و فرزندان خلف مردمی که با تمام توان و جانشان برای مملکتشان ایستادند، در وزارت راه و شهرسازی، هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان چه کردند.
صادق ادامه داد: من روز جمعه در بندرعباس بودم. ۱۱ پل و تونل را ترامپ و رژیم صهیونیستی در هرمزگان مورد اصابت قرار دادند تا بین مردم هرمزگان و ایران فاصله بیندازند، مردم را از یکدیگر جدا کنند و کالا و سوخت را از ایران جدا کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ۵۵ روز پیش این موارد مورد اصابت قرار گرفت و امروز با افتخار باید بگویم راهداران، راهسازان، مهندسان، کارگران و پیمانکاران این مملکت جانشان را گذاشتند و هشت پل را در عرض ۵۵ روز دوباره به حالت اول برگرداندند.
وی گفت: ۱۱ پل ریلی را در جنگ از دست دادیم. شناسایی کرده بودند و نتانیاهو اقرار کرد که میخواهد ایران را از این موقعیت استراتژیک، از شرق و غرب قطع کند. ۱۱ مورد مورد اصابت قرار گرفت و قرارداد شد و هر ۱۱ مورد در کمتر از ۷۲ ساعت دوباره به چرخه برگشت.
صادق افزود: این اتفاقات بیدلیل نیست. این عزیزان، این برادران و خواهران، همانهایی هستند که برادران و پدران ما در هشت سال دفاع مقدس، خرمشهر را به اهواز در بحبوحه جنگ وصل کردند، پلهای شناور را بر اروند خروشان و کارون در بحبوحه جنگ احداث کردند و بیمارستانهای صحرایی را ساختند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی اظهار کرد: نه فقط واحدهای مسکونی و تجاری که این بار در این جنگ، ۲۵ استان گرفتار جنگ شدند، بیش از ۴۰۰ شهر و روستا گرفتار جنگ شدند؛ هم واحدهای مسکونی و هم تجاری، مدرسه و بیمارستان آسیب دیدند و امروز باید بگویم این خسارات هم با هدایت و مدیریتی که در وزارت راه و شهرسازی انجام میگیرد، بازسازیهایشان شروع شده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به سؤال مطرحشده از سوی عبدالجلال ایری گفت: اما سؤالی که از سر دغدغه و مطالبه عمومی مردم است، جناب آقای دکتر ایری، ممنونم که به واسطه این سؤال فرصتی داده شد که بگویم در حوزه مسکن، کوتاه عرض کنم، چه کردیم.
وی افزود: در شرایطی که گرفتار جنگ بودیم و همچنان این گرفتاری با محاصرهای که تنگتر و تنگتر میشود ادامه دارد، قبل از اینکه وارد آنچه با آن مواجه بودیم، چه کردیم و چه میخواهیم انجام دهیم، باید چند جمله بگویم.
صادق ادامه داد: بخش مسکن یکی از بخشهای اقتصاد کلان است که به شدت تحت تأثیر تحولات سایر بخشها و متغیرهای کلان اقتصادی، بهخصوص در دوران اضطرار، قرار دارد. قیمت مسکن و اجارهبها قطعاً یکی از متغیرهای اقتصادی است و سیاستگذاری، تصمیمگیری و اقدام صرفاً در حوزه مسکن نمیتواند با آنچه تورم و بازارهای موازی به وجود آورده، فقط بگوییم سیاستگذاری و اقدام در مسکن میتواند پاسخگو باشد.
وی گفت: در طول سالهای گذشته نیز تحت تأثیر این متغیرها بودهایم. ما فقط رشد نهادههای ساختمانی را تا ۳۰۰ درصد با آن مواجه بودیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «مسئله مسکن فقط گریبانگیر ایران نیست»، اظهار کرد: در کشورهای آمریکایی و اروپایی هم میبینیم که شهردار نیویورک میآید و مسکن استطاعتپذیر را مطرح میکند و میگوید باید ۲۰۰ هزار واحد ساخته شود. رقابت سیاسی در برلین نیز نقطه اصلیاش مسکن است؛ مسکن با بضاعت و مسکن در استطاعت.
صادق تأکید کرد: عزیزان، در شرایط سختی قرار داریم. این شرایط سخت به جهت اینکه محدودیتهایمان بیشتر شده، بنابراین تصمیمگیریهایمان در این شرایط سخت، که دشمن به شدت مترصد است اختلاف بین حاکمیت و مردم را مورد سوءاستفاده قرار دهد، باید با اولویتبندی و سیاستگذاری درست انجام شود.
وی ادامه داد: آنچه با آن مواجه بودیم را باید دقیق تحویل میکردیم. مشکل اصلی چیست؟ یکی از مشکلات اصلی، استطاعتپذیری مردم است. آنچه با آن مواجه بودیم، تعهدی بود که از پنج سال قبل از دولت چهاردهم ایجاد شده بود. به این تعهد باید عمل میکردیم. این تعهد فقط تعهد دو دولت قبل نبود، تعهد نظام جمهوری اسلامی به مردم بود.
صادق گفت: از حدود ۸۵۰ هزار نفر، دقیقتر بگویم ۸۳۶ هزار نفر از مردم پول گرفته شده بود و باید مسکن این افراد تأمین میشد و اینها در اولویت قرار میگرفتند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با افتخار باید بگویم در عرض این دو سال که یک سالش را هم گرفتار جنگ بودیم، نهتنها هیچکدام از پروژههای مسکن از رمق نیفتاد، بلکه عددی که من میخواهم بگویم این است که ۱۰۸ هزار واحد از این ۸۳۶ هزار واحد به مردم تحویل شده است. ساخت ۱۳۰ هزار واحد انجام شده، اما من آن چیزی را که تحویل دادیم فقط میخواهم بگویم.
وی ادامه داد: اگر فقط همین ۱۰۸ هزار واحد را با آماری که مرکز پژوهشهای مجلس مقایسه کنیم، تا قبل از دولت چهاردهم ۲۱ هزار واحد را مطالبه و پیگیری کردیم؛ هم در ساخت مسکن، هم پروانه، هم شروع مجدد و هم تأمین زمین.
صادق با اشاره به چهار ضلع مسکن حمایتی اظهار کرد: در خصوص مسکن حمایتی، چهار ضلع وجود داشت؛ زمین دولتی، تسهیلات بانکی، آورده مردم و زیرساختی که باید انجام میگرفت.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: عزیزان، همه شما، خصوصاً کمیسیون عمران، با توجه به جلسات متعددی که گذاشته شده، حتماً نسبت به این موضوع واقفید. نمیشود بدون پشتیبانی و تسهیلات بانکی این چهارضلعی که باید مسکن حمایتی را پیش ببرد، کار را پیش برد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما همچنان بیش از ۳۵۰ هزار واحد داریم که هنوز به تسهیلات بانکی وصل نشدهاند. اما منابع برای زیرساخت باید چگونه تأمین میشد؟ از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، تهاتر زمین با پیمانکاران محترم و وام دهک.
وی یکی از مهمترین موضوعات و سیاستهایی را که در این دولت پیش برده شده، حمایت از دهکهای پایین درآمدی دانست و گفت: بخش اعظمی از دهکهای یک تا چهار، دهکهای پایین بودند و باید بر اساس دستور رئیسجمهور، مسکن محرومین دوباره راه میافتاد.
صادق افزود: از این ۸۳۶ هزار نفر، ۳۵۰ هزار نفر مربوط به دهک چهار هستند. تمام تلاشمان را کردیم و داریم انجام میدهیم. سازمان ملی زمین و مسکن برای «وام دهک» که مصوبه آن را از شورای عالی مسکن گرفتیم، تا امروز که من دارم صحبت میکنم، حدود هفت همت فقط وام دهک را از منابع و از زمین داده است.
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ همت فقط برای زیرساخت وارد کردیم. بله، سهم وزارت راه و شهرسازی یکسوم بود، اما نمیشود مسکنی را بسازیم که زیرساخت نداشته باشد و دسترسی نداشته باشد.
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