۸۲۵۰ میلیارد تومان عوارض آزادراهی از کاربران وصول نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، امروز (دوشنبه، ۳۰ شهریور) در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره میزان وصول عوارض آزادراهها و افزایش عوارض آزادراه تهران - شمال به ۷۲۰ هزار تومان اظهار کرد: در آزادراه قم - گرمسار که حدود ۱۵۰ کیلومتر طول دارد، بهطور میانگین حدود ۶۰ هزار تومان عوارض دریافت میشود و اگر این رقم با هزینه سایر کالاها و خدمات مقایسه شود، عوارض آزادراهها همچنان نسبت به سایر هزینهها پایین است.
وی افزود: مشکل اصلی این است که در آزادراههای الکترونیکی، بخشی از کاربران عوارض خود را پرداخت نمیکنند. در حال حاضر برخی آزادراهسازان اعلام کردهاند که حاضرند آزادراه خود را به دولت تحویل دهند، چراکه حدود ۷ هزار میلیارد تومان از عوارض آنها وصول نشده است و این موضوع شرایط دشواری را برای نگهداری و بهرهبرداری از آزادراهها ایجاد کرده است.
دوستی بیان کرد: اگر نرخ عوارض آزادراهها متناسب با هزینههای نگهداری و بهرهبرداری افزایش پیدا نکند، ممکن است مشکلاتی که در گذشته برای آزادراه زنجان - تبریز ایجاد شد، در سایر آزادراهها نیز تکرار شود. البته در حال حاضر عملیات مرمت و بازسازی این آزادراهها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه ماهانه حدود هزار میلیارد تومان قبض عوارض صادر میشود، گفت: بخش قابل توجهی از این مبالغ وصول نمیشود و مجموع مطالبات از کاربران آزادراهها به حدود ۸ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، به سرمایهگذاران اجازه داده شده است نرخ عوارض را با توجه به هزینههای خود تعیین کنند، اما گزارش هزینهها و درآمدها بهصورت سالانه بهروزرسانی و در کمیسیونهای تخصصی بررسی میشود. همچنین ارقام پیشنهادی سرمایهگذاران با تعامل با بانکها تعدیل شده است.
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