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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

انتقاد پیشکسوت روسیه از بازی با ایران؛ هیچ کمکی به ما نمی‌کند

انتقاد پیشکسوت روسیه از بازی با ایران؛ هیچ کمکی به ما نمی‌کند

پیشکسوت فوتبال روسیه از دیدار با تیم ملی فوتبال ایران انتقاد کرد و معتقد است دیدار با شاگردان امیر قلعه نویی از لحاظ فنی کمکی به بازیکنان این تیم نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه در دیداری تدارکاتی شامگاه سه شنبه ۷ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهر کازان رو در روی هم قرار می گیرند.

«رومان شارونوف» مدافع سابق تیم ملی فوتبال روسیه و باشگاه روبین کازان، در گفتگو با «Rb sport» درباره دیدار تدارکاتی با ایران اظهار داشت: قصد دارم بازی دوستانه با ایران را تماشا کنم. با این حال، من هم مانند بیشتر هواداران دوست دارم تیم ملی روسیه دوباره به رقابت‌های بین‌المللی بازگردد، چرا که بازی‌های دوستانه با مسابقات رسمی تفاوت‌هایی دارد.

او افزود: حتی این واقعیت که ایران در جام جهانی حضور داشته است، به نظر من نمی‌تواند به ما کمک کند تا سطح فعلی تیم ملی روسیه را ارزیابی کنیم. از نظر من، برای اینکه بدانیم بازیکنان روسیه واقعاً چه توانایی‌هایی دارند، باید در تورنمنت‌ها و مسابقات رسمی شرکت کنند.

شارونوف در پایان گفت: با این حال، برگزاری چنین مسابقه‌ای در کازان برای محبوب‌تر شدن فوتبال در کشور اتفاق خوبی است.

کد مطلب 6962234

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