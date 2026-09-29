به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمساحسان در تذکر پیش از دستور چهارصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر، ضمن تبریک روز آتشنشان و همزمان با هفته سالمند و روز جهانی ناشنوایان، بر لزوم تضمین حقوق برابر این دو گروه در تمامی عرصههای زندگی شهری، از آموزش و ورزش گرفته تا سلامت و مشارکت مدنی، تأکید کرد.
وی با اشاره به خلأهای موجود در دسترسیپذیری، خاطرنشان کرد: بسیاری از مراکز شهری، فرهنگسراها و سامانههای خدماتی تهران هنوز استانداردهای لازم برای حضور مؤثر ناشنوایان را فراهم نکردهاند.
عضو شورای شهر با نقد رویکرد سنتی مدیریت شهری، تصریح کرد: سالمندی نباید به معنای انزوا و حذف از زندگی اجتماعی باشد. تهران باید شهری برای همه دورههای زندگی باشد؛ شهری که در آن سالمندان با امنیت، کرامت و استقلال زیست کنند.
وی افزود: برنامهریزی برای این گروه باید از نگاه صرفاً درمانی، به سمت توانمندسازی و پیشگیری حرکت کند.
شمساحسان ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل سلامت بدلیل کسب رتبه برتر در جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، خواستار نهادینهسازی این رویکرد در تمامی معاونتها و حوزهها شد و از شهرداری تهران خواست تا چهار اقدام راهبردی را در دستور کار قرار دهد.
عضو شورای شهر تهران، ارزیابی جامع دسترسیپذیری ، تدوین نقشه راه مناسبسازی ، نهادینهسازی پژوهش و نیازسنجی ، اصلاح رویکرد برنامهریزی و گسترش الگوی پژوهشمحور را از جمله اقدامات راهبردی عنوان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: تحقق عدالت شهری زمانی ممکن است که ناشنوایان در تهران «شنیده شوند» و سالمندان «دیده شوند».
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