به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گفت‌وگو و پرسش و پاسخ با نخبگان، مدیران و فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با حضور نجم‌الدین آفتابی، مدیرکل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، مرتضی انقانی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی و زاهدی، مدیر امور کتابخانه‌های کانون‌های مساجد در دومین روز از اولین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوری‌های مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» برگزار شد.



در این نشست، حاضران ضمن طرح دیدگاه‌ها، مسائل و دغدغه‌های خود درباره فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، درباره موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های کانون‌ها، کتابخانه‌های مسجدی، اقتصاد و کسب‌وکار، سامانه «بچه‌های مسجد»، هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت نخبگان به گفت‌وگو پرداختند.



طراحی نسخه جدید سامانه «بچه‌های مسجد»



آفتابی در این نشست از طراحی نسخه جدید سامانه «بچه‌های مسجد» خبر داد و گفت: این سامانه با رویکرد توسعه فضای کسب‌وکار کانون‌ها در حال طراحی است و قرار است امکاناتی مانند ایجاد فضای کسب‌وکار، کیف پول، فروش محصولات و کمک به اقتصادی‌شدن فعالیت کانون‌ها را در اختیار کاربران قرار دهد.



وی افزود: تیم‌های فنی و متخصص در حال طراحی این سامانه هستند و قرار است پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، از مدیران و فعالان کانون‌ها برای دریافت نظر و پیشنهاد درباره امکانات و قابلیت‌های سامانه استفاده شود.



مدیرکل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر اینکه این سامانه باید با نیاز واقعی کانون‌ها طراحی شود، بیان کرد: مدیران کانون‌ها به‌عنوان مخاطبان اصلی سامانه باید در فرآیند طراحی و تکمیل آن مشارکت داشته باشند تا نسخه جدید «بچه‌های مسجد» بتواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.



ایجاد فضای اشتراکی برای کانون‌ها



آفتابی همچنین از طراحی فضای اشتراکی ویژه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت: در این فضا، کانون‌ها می‌توانند امکان برگزاری کلاس‌های مجازی را فراهم کرده و از ظرفیت‌های آن برای توسعه فعالیت‌ها و کسب درآمد استفاده کنند.



وی ادامه داد: این زیرساخت‌ها با هدف کمک به کانون‌ها برای عبور از فعالیت‌های صرفاً اجرایی و حرکت به سمت فعالیت‌های نوآورانه و اقتصادی طراحی می‌شوند.



مدیرکل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین با اشاره به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی، از پیگیری موضوع هوش مصنوعی در این مجموعه خبر داد.



تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان کانون‌ها



آفتابی با اشاره به ظرفیت نخبگان و فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: کانون‌ها نباید در فضای خود محدود و منزوی شوند و برای ادامه مسیر تحول، باید از نظرات و ظرفیت افراد نخبه و فعال در مجموعه استفاده شود.



وی با بیان اینکه دهم مهرماه به‌عنوان روز نخبگان مورد توجه قرار گرفته است، از نخبگان کانون‌ها خواست در مسیر تحولی ایجادشده در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مشارکت کنند و با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود به پیشبرد این مسیر کمک کنند.



آفتابی همچنین از تدوین یک «الگوی اقدام» برای استفاده از ظرفیت گسترده داده‌ها و فعالان کانون‌ها خبر داد و گفت: این الگو قرار است با فعالان کانون‌ها به اشتراک گذاشته شود تا ظرفیت‌های موجود در سطح کانون‌ها و شبکه مساجد به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت هم‌افزایی منابع تأکید کرد و گفت: اگر منابع و ظرفیت‌های موجود در کانون‌ها به شکل مشترک مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان اثرگذاری بیشتری در سطوح مختلف مسجد و شبکه کانون‌ها ایجاد کرد.



در ادامه این نشست، مرتضی انقانی، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی و زاهدی، مدیر امور کتابخانه‌های کانون‌های مساجد نیز به پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مدیران و فعالان کانون‌ها پاسخ دادند.



اولین رویداد ملی «حل مسئله و نوآوری‌های مسجدمحور با رویکرد فرهنگ، هنر و رسانه» تا ۹ مهر ۱۴۰۵ به دبیری نجم‌الدین آفتابی‌آرانی مدیرکل آموزش، نوآوری و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در حال برگزاری است.