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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

مورد عجیب یک سرباز؛ بیرانوند مقابل استقلال بازی می‌کند

مورد عجیب یک سرباز؛ بیرانوند مقابل استقلال بازی می‌کند

دروازه بان ملی پوش تراکتور تبریز برای این تیم مقابل استقلال در هفته هشتم لیگ برتر بازی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی پس از برگزاری بازی های دوستانه تیم ملی در فیفادی ماه شهریور و مهرماه سال جاری از سر گرفته می شود که بحث در خصوص سرباز شدن علیرضا بیرانوند همچنان ادامه دارد.

بیرانوند که اول مهرماه باید خود را به یگان خدمتی معرفی شده از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی می کرد با توجه به بازی های تیم ملی ایران حضورش را به تعویق انداخته است تا در روز نوزدهم مهرماه خود را به عنوان سرباز وظیفه معرفی کند.

بر این اساس بیرانوند که با تراکتور تبریز قرارداد دارد در بازی با استقلال تهران در هفته هشتم که طبق تاریخ اعلامی از سوی سازمان لیگ قرار است ۱۶ مهرماه برگزار شود حضور خواهد داشت.

کد مطلب 6962253

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