به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اختتام عشق» نوشته پسکل رامبر، به کارگردانی مشترک وی و اشکان خیلنژاد بهزودی با حضور بازیگران ایرانی در تهران به صحنه میرود.
نسخه فارسیِ این نمایشنامه با ترجمه زیبا خادمحقیقت، سال ۱۴۰۴ توسط انتشارات رایبد در ۱۱۲ صفحه منتشر شده است.
نمایشنامه «Love’s End» نخستینبار در شصتوپنجمین جشنواره اَوینیون (۲۰۱۱) روی صحنه رفت و یکسال بعد جایزه بهترین اثر نمایشی سندیکای منتقدان و جایزه بزرگِ ادبیات نمایشی فرانسه را دریافت کرد. «اختتام عشق» تاکنون در کشورهای مختلف و توسط گروههای اجرایی متعدد جهان به صحنه رفته است.
در آثار پسکل رامبر، تجربهگرایی در فرم و زبانِ نمایشی و توجه به ظرفیتهای اجرایی متن جایگاه ویژه دارند.
اشکان خیلنژاد، از موسسانِ گروه تئاتر «تازه»، در ۲ سال گذشته اجرای هفتساعتهای براساس رُمان «برادران کارامازوف» اثر فیودور داستایفسکی را با همراهی جمعی از بازیگران و عوامل حرفهای تئاتر روی صحنه برده است.
از دیگر آثار وی میتوان به کارگردانی نمایشهای «پچپچههای پشت خط نبرد»، «بالاخره این زندگی مال کیه؟»، «پرده سوم، صحنه چهارم» و «پسران تاریخ» اشاره کرد.
اطلاعات تکمیلی درباره عوامل، سالن اجرا و شروع پیشفروش بلیت، به زودی در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
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