شکرانه «همکلاسی» به مدرسه «شجره طیبه» جان دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شکرانه پویش ملی «همکلاسی» شامگاه جمعه سوم مهر ۱۴۰۵ با حضور حدود ۱۵۰۰ دانشآموز مینابی در مکان جدید مدرسه «شجره طیبه» برگزار شد.
این برنامه که با همراهی گروه «ماجراهای نوید» و اجرای فاطمه امینی همراه بود، فضای مدرسه را در آغاز سال تحصیلی با شور و نشاطی تازه زنده کرد.
اجرای نمایشهای عروسکی توسط گروه «ماجراهای نوید»، با استقبال دانشآموزان روبهرو شد و حالوهوای متفاوتی به این فضای آموزشی بخشید.
پویش ملی «همکلاسی» با شعار «با هم برای ایران» با هدف تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار سراسر کشور شکل گرفته است؛ عددی که در طراحی این پویش، یادآور ۱۶۸ شهید شهرستان میناب است. ایده اصلی این پویش بر این نگاه استوار است که دانشآموزان کمبرخوردار، همکلاسی همه مردم ایران هستند و تأمین لوازم تحصیل آنان میتواند به یک حرکت جمعی و مردمی تبدیل شود.
در جریان این پویش، مردم استانهای مختلف کشور نه تنها در کمکهای مالی، بلکه در فرآیند بستهبندی کولههای لوازمالتحریر نیز مشارکت فعالی داشتهاند.
تاکنون ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار کوله برای این پویش تأمین شده و امکان همراهی با این حرکت تا ۱۵ مهر همچنان فراهم است.
علاقهمندان میتوانند از طریق سایت رویداد و اپلیکیشن «شاد» در این پویش مشارکت کنند.
مراسم شکرانه در میناب، در ادامه همین حرکت مردمی برگزار شد که با یاد ۱۶۸ شهید این شهرستان شکل گرفته و هدف آن تأمین بستههای لوازمالتحریر برای دانشآموزان کمبرخوردار سراسر کشور است.
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