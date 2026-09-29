تقویت خانواده و ترویج ازدواج، محور جایزه ملی جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد برکاتی معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در نشست خبری ستاد ملی جمعیت حضور پیدا کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی این رویداد، ایجاد تعادل میان رشد جمعیت و ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور است. همچنین تقویت بنیان خانواده، حمایت از خانواده‌های پرجمعیت و ترویج ازدواج از دیگر محورهایی است که در این جایزه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در موضوع جمعیت افزود: همکاری و مشارکت حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه در این زمینه ضروری است. حاکمیت نقش سیاست‌گذار و مردم موتور اصلی این حرکت هستند و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در این مسیر مشارکت و همکاری داشته باشند.

دبیر جایزه ملی جمعیت ادامه داد: استفاده از یافته‌های علمی نخبگان، آمارهای دقیق و فناوری‌های روز در طراحی و اجرای این رویداد مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هم در حوزه نخبگان و هم در ارتباط با اصحاب رسانه دنبال می‌شود.

برکاتی با اشاره به ضرورت حفظ کرامت انسانی در روند برگزاری جایزه اظهار کرد: حفظ کرامت انسانی یکی از ملاک‌های مورد توجه در این رویداد است و برای رسیدگی به اعتراضات نیز سازوکاری پیش‌بینی شده است. در سال‌های گذشته نیز تلاش شده است از هرگونه تبعیض و ترجیح در فرآیند ارزیابی جلوگیری شود و فعالیت‌های اثربخش بر اساس شاخص‌های مشخص مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره ساختار اجرایی جایزه ملی جمعیت گفت: شورای سیاست‌گذاری، مرجع اصلی تصمیم‌گیری این رویداد است و شاخص‌ها، برگزیدگان و میزان و نوع جوایز در این شورا تعیین و تصویب می‌شود. همچنین سیاست‌گذاری در تمامی ارکان رویداد توسط شورای سیاست‌گذاری انجام می‌شود.

برکاتی افزود: صدور احکام دبیران و داوران و نظارت نهایی بر روند برگزاری رویداد نیز در ساختار شورای سیاست‌گذاری پیش‌بینی شده است. کمیته علمی و کمیته اجرایی نیز با احکام مربوط فعالیت خود را انجام می‌دهند.

وی با تشریح وظایف کمیته علمی بیان کرد: کمیته علمی مسئول طراحی و تبیین شاخص‌های ارزیابی است و داوران نیز بر مبنای شاخص‌های تدوین‌شده، آثار و عملکردها را بررسی و ارزیابی می‌کنند. ترکیب داوران نیز به گونه‌ای انتخاب می‌شود که در هر یک از هفت حوزه تخصصی مورد نظر، افراد دارای تخصص و تجربه لازم حضور داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ادامه داد: به ازای هر گروه، در کمیته علمی و کمیته داوری نماینده وجود دارد و تلاش شده است ترکیب این کمیته‌ها به شکل تخصصی و متناسب با حوزه‌های مختلف تعیین شود.

برکاتی درباره رسیدگی به اعتراضات نیز گفت: سازوکار بررسی شکایات در این رویداد پیش‌بینی شده است و اگر در روند ارزیابی حقی از فرد یا مجموعه‌ای تضییع شده باشد، موضوع از طریق شکایات مستند به کمیته‌های مرتبط ارجاع و بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش کمیته اجرایی اظهار کرد: امور عملیاتی و پشتیبانی اجرایی، هماهنگی و سازماندهی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، مسائل مالی و پشتیبانی و همچنین تهیه گزارش‌های مربوط به رویداد بر عهده کمیته اجرایی است.

برکاتی با بیان اینکه شیوه‌نامه علمی جایزه تدوین شده است، گفت: در این شیوه‌نامه، بخش‌های مختلف رویداد از جمله خانواده، رسانه و سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه قرار گرفته‌اند. در بخش خانواده نیز با توجه به اینکه رسانه می‌تواند بر خانواده اثرگذار باشد، ارتباط میان خانواده و رسانه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین با توجه به سیاست‌های ابلاغی و قوانین موجود، جهت‌گیری کلی جایزه بر مبنای قانون و سیاست‌های ابلاغی تعیین شده و برای عینی‌سازی این جهت‌گیری‌ها، شاخص‌های مشخصی تدوین شده است.

دبیر جایزه ملی جمعیت ادامه داد: شاخص‌های ارزیابی بر اساس معیارها و سنجه‌های مشخص طراحی شده‌اند و بر مبنای این سنجه‌ها، عملکرد افراد و مجموعه‌ها ارزیابی می‌شود. برای مثال در بخش خانواده، ویژگی‌هایی مانند میزان تحصیلات اعضای خانواده و برخی شاخص‌های مرتبط با وضعیت زوجین در فرآیند امتیازدهی مورد توجه قرار گرفته است.

برکاتی با اشاره به افزایش مشارکت در این دوره از جایزه ملی جمعیت گفت: در مقایسه با سال گذشته، تعداد معرفی‌ها و مشارکت‌ها در برخی بخش‌ها بیش از هفت برابر شده است و این افزایش مشارکت، امکان بررسی گسترده‌تر فعالیت‌ها را فراهم کرده است.

وی افزود: داوران پس از بررسی آثار و عملکردها، برگزیدگان رتبه‌های اول، دوم و سوم را تعیین می‌کنند و احکام مربوط به ارکان مختلف رویداد نیز صادر شده است. همچنین شوراها و کمیته‌های مربوط تشکیل شده‌اند و فراخوان، سامانه ثبت‌نام و مراحل اجرایی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

برکاتی درباره سامانه ثبت‌نام گفت: سامانه در نهاد ریاست‌جمهوری مستقر است و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شده است. ممکن است در فرآیند ثبت‌نام برخی مشکلات فنی وجود داشته باشد، اما بررسی‌ها به صورت شفاف انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: امسال تلاش شده است فرآیند برگزاری جایزه با مشارکت بیشتر مردم و با شفافیت بیشتری انجام شود. در مجموع ۱۹ گام اجرایی در حوزه رقابتی پیش‌بینی شده که از طریق شش رکن اصلی رویداد مدیریت خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت گفت: هدف ما شناسایی و تکریم کنشگران اثربخش در حوزه جمعیت، بررسی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های قانونی و همچنین ایجاد هم‌افزایی میان حاکمیت، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

برکاتی با تأکید بر ضرورت بهبود مستمر فرآیند برگزاری جایزه افزود: طبیعتاً تجربه این دوره و نکاتی که مردم، شرکت‌کنندگان، دستگاه‌ها و اصحاب رسانه به ما تذکر خواهند داد، در تدوین دستورالعمل سال آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد و تلاش می‌کنیم دستورالعمل سال آینده نسبت به امسال کامل‌تر و دقیق‌تر باشد.

وی در پایان از اصحاب رسانه برای مشارکت در این رویداد دعوت کرد و گفت: در دوره گذشته برخی از نهادهای خبری و خبرگزاری‌های مؤثر در این رویداد مشارکت نکرده بودند. انتظار داریم اصحاب رسانه نیز در این دوره مشارکت کنند تا بتوانیم در مسیر کمک به ایران، حمایت از جمعیت و تقویت خانواده گام‌های مؤثرتری برداریم.