به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه حیدری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز ثبت‌نام چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت اظهار کرد: ثبت‌نام در این رویداد از پنجم شهریورماه آغاز شده است و متقاضیان تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اقدامات و مستندات خود را برای حضور در این رویداد ملی ارائه کنند.

وی افزود: چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از فعالیت‌ها و رویکردهای خلاقانه و مؤثر در عرصه جمعیت و خانواده برگزار می‌شود و زمینه‌ای برای معرفی تجربه‌های شاخص و اقدامات موفق مجموعه‌های مختلف فراهم می‌کند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و دبیر ستاد جمعیت استان قم با اشاره به طیف گسترده مخاطبان این رویداد گفت: دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان و خانواده‌ها می‌توانند با ارائه فعالیت‌ها و تجربه‌های شاخص خود در این رویداد ملی حضور یابند.

حیدری از مجموعه‌های مختلف استان قم برای مشارکت فعال در چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت دعوت کرد و افزود: ضروری است ظرفیت‌ها، اقدامات و تجربه‌های موفق موجود در استان در حوزه خانواده و جوانی جمعیت به شکلی شایسته در این رویداد ملی معرفی شود.

ظرفیت‌های قم باید معرفی شود

وی با تأکید بر اهمیت حضور جدی مجموعه‌های استانی در این رویداد ملی بیان کرد: دستگاه‌ها، نهادها و فعالان حوزه خانواده و جمعیت باید از فرصت ایجادشده برای ارائه دستاوردها و تجربه‌های موفق خود استفاده کنند و ظرفیت‌های موجود در قم را در عرصه ملی به نمایش بگذارند.

دبیر ستاد جمعیت استان قم تصریح کرد: چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت فرصت مناسبی برای معرفی فعالیت‌ها و رویکردهایی است که با نگاه خلاقانه و مؤثر در حوزه جمعیت و خانواده طراحی و اجرا شده‌اند.

وی ادامه داد: در این رویداد، اقدامات موفق و تجربه‌های شاخص مجموعه‌ها و فعالان مختلف در حوزه جوانی جمعیت و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد و گروه‌های متنوعی از بخش‌های اجرایی، مردمی، رسانه‌ای و خصوصی می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

حیدری با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان گفت: دعوت از مجموعه‌های مختلف قم برای حضور در این رویداد با هدف مشارکت هرچه گسترده‌تر فعالان این عرصه و معرفی تجربه‌های موفق استان انجام شده است.

مهلت ثبت‌نام تا پنجم مهرماه ادامه دارد

ثبت‌نام در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

متقاضیان و مجموعه‌های واجد شرایط می‌توانند در این مدت با ارائه اقدامات، برنامه‌ها و تجربه‌های شاخص خود در حوزه خانواده و جوانی جمعیت، در فرآیند این رویداد ملی شرکت کنند.

این جایزه ملی در راستای شناسایی و معرفی رویکردهای مؤثر و خلاقانه در حوزه جمعیت و خانواده برگزار می‌شود و گروه‌های مختلف فعال در این عرصه می‌توانند دستاوردها و اقدامات خود را در چارچوب اعلام‌شده ثبت و ارائه کنند.

دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی در کنار مدیران، نخبگان و خانواده‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که امکان حضور در این رویداد را دارند.

ثبت‌نام از طریق سامانه ستاد ملی جمعیت انجام می‌شود

متقاضیان شرکت در چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت می‌توانند تا پایان مهلت تعیین‌شده با مراجعه به وبگاه ستاد ملی جمعیت نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مستندات مربوط به اقدامات و تجربه‌های خود اقدام کنند.

بر این اساس، ثبت‌نام و ارائه مستندات متقاضیان از طریق وبگاه ستاد ملی جمعیت به نشانی smj.iripo.ir انجام می‌شود و پنجم مهرماه ۱۴۰۵ پایان مهلت حضور در چهارمین دوره این رویداد ملی خواهد بود.