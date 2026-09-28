ظرفیت بنادر شمالی برای مقابله با محاصره دریایی تقویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تداوم جریان ورود و توزیع کالا در کشور در پی ایجاد محاصره دریایی، گفت: با همکاری دستگاه‌های مختلف، افزایش جابه‌جایی کالا از برخی مرزهای ریلی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در شرایطی که محاصره دریایی ایجاد شد، باید مسیرهایی را دنبال می‌کردیم که بتوانیم این محاصره را بشکنیم و جریان ورود کالا به کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند؛ تحقق این هدف نیازمند توجه ویژه به ظرفیت‌های سرزمینی ایران بود، از این رو پایانه‌های مرزی کشور در دو بخش ریلی و جاده‌ای و همچنین بنادر شمالی مورد توجه قرار گرفتند و تلاش کردیم از این ظرفیت‌ها برای تداوم جابه‌جایی کالا استفاده کنیم.

صادق با اشاره به تفاوت ظرفیت بنادر شمال و جنوب کشور بیان کرد: حجم کالایی که از بنادر جنوبی وارد کشور می‌شود، به‌ویژه در بخش کالاهای کانتینری، با ظرفیت بنادر شمالی قابل مقایسه نیست، اما در شرایط ایجاد محدودیت در مسیرهای دریایی، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی نیز اهمیت پیدا کرد.

وی ادامه داد: برای اینکه در تأمین و رساندن کالاهای اساسی به نقاط مختلف کشور با مشکل مواجه نشویم، مجموعه دولت و دستگاه‌های مختلف در این زمینه همکاری کردند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا گفت: یکی از مزیت‌های حمل بار از طریق ریل این است که می‌توان حجم بیشتری از کالا را جابه‌جا کرد؛ بنابراین در شرایط محدودیت دریایی، استفاده از ظرفیت ریلی در پایانه‌های مرزی مورد توجه قرار گرفت.

وی یادآور شد: همزمان با اقدامات اجرایی، رایزنی و دیپلماسی با کشورهای همسایه نیز دنبال شد و در دوران جنگ، رفت‌وآمدها و مذاکرات با این کشورها افزایش یافت. این رایزنی‌ها در حوزه ریلی نیز به توفیقاتی منجر شد و در برخی مرزها شاهد افزایش جابه‌جایی و استفاده بیشتر از ظرفیت ریلی بودیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده با این هدف بود که محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی، تأثیری بر تأمین کالاهای اساسی مردم نداشته باشد و جریان ورود، جابه‌جایی و توزیع کالا در کشور ادامه پیدا کند.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای، بنادر شمالی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه، در کنار ظرفیت بنادر جنوبی، مجموعه اقداماتی بود که برای حفظ جریان حمل‌ونقل و تأمین کالا در شرایط جنگی دنبال شد.