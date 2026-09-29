پرونده ترور شهید سلیمانی وارد مرحله اجرای حکم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی اظهار کرد: همان‌گونه که رزمندگان از مرزهای جغرافیایی کشور صیانت می‌کنند، اهالی رسانه نیز باید حریم حقیقت را حفظ کنند و فعالان حقوقی و قضات، پاسدار حریم حق باشند.

وی با بیان اینکه امروز میدان‌های راهبردی در اذهان مردم گشوده شده و سال‌هاست تلاش می‌شود ذهن مردم و جوانان مسموم شود، گفت: الحمدلله در این جنگ نیز تیر دشمن به سنگ خورد و حجم افرادی که در پویش «جان‌فدا» شرکت کردند و در کنار دولت، ملت و حاکمیت ایستادند، نشان داد که ایرانیان آزاده، دل در گرو عزت و آزادگی کشور دارند.

پرونده ترور شهید سلیمانی به مرحله اجرای حکم رسیده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری‌های بین‌المللی و پرونده‌های مرتبط با ترور شهید سلیمانی، گفت: پرونده حقوقی ترور شهید سلیمانی در دادگستری تهران تشکیل شد که سه هزار و ۳۱۷ نفر شاکی داشت.

وی افزود: رأی این پرونده دو سال و نیم پیش صادر شد و بر اساس آن، سردمداران دولت آمریکا به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شدند. این پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده و در حال پیگیری است.

کاظمی تصریح کرد: در حوزه کیفری نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است. همچنین در بخش جزایی، ۷۳ نفر تحت تعقیب قرار دارند.

وی گفت: این پرونده هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری با جدیت دنبال می‌شود تا ان‌شاءالله به نتیجه برسد.

قاضی زن بخشی از سرمایه انسانی قوه قضاییه است

سخنگوی دستگاه قضا درباره پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی گفت: امسال پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی با ظرفیت بالایی آغاز شده است و بانوانی که برای قضاوت آماده می‌شوند، در این دانشگاه آموزش خواهند دید و ان‌شاءالله وارد عرصه قضاوت خواهند شد.

وی ادامه داد: گاهی به اشتباه گفته می‌شود که ما قاضی زن نداریم؛ در حالی که قوه قضاییه شمار قابل توجهی از بانوان قاضی را در اختیار دارد و آنان بخشی از سرمایه انسانی این قوه محسوب می‌شوند.

کاظمی خاطرنشان کرد: این روند نویدبخش آن است که در آینده از سرمایه انسانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود و نیروهای متخصص، باانگیزه و بانشاط، رسیدگی‌های دقیق‌تری به پرونده‌ها داشته باشند.