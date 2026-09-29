به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در پیامی به مناسبت ۲۹ سپتامبر، مصادف با ۷ مهرماه، روز جهانی کاهش اتلاف و ضایعات غذایی که امسال با شعار «برای مردم، برای محیط زیست» برگزار می‌شود، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای یادآوری این واقعیت است که هر لقمه غذا حاصل تلاش انسان‌ها و مصرف منابع ارزشمندی همچون آب و انرژی است و نباید به سادگی هدر رود.

وی با اشاره به تمرکز امسال این مناسبت بر «ظرفیت تحول‌آفرین کاهش اتلاف و ضایعات غذا» افزود: در شرایطی که صدها میلیون نفر در جهان با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه‌اند، نزدیک به یک‌سوم غذای تولیدشده هرگز به سفره مصرف‌کنندگان نمی‌رسد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با استناد به داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خاطرنشان کرد: حدود ۱۳ درصد غذا در جهان از مرحله پس از برداشت تا پیش از خرده‌فروشی هدر می‌رود و حدود ۱۹ درصد دیگر نیز در مراحل خرده‌فروشی، رستوران‌ها و مصرف خانگی به ضایعات تبدیل می‌شود.

کاهش دورریز غذا از خانه‌ها آغاز می‌شود

رئیسی در ادامه پیام خود خطاب به مردم گفت: کاهش دورریز غذا از تصمیم‌های ساده روزمره آغاز می‌شود؛ به اندازه نیاز خرید کنیم، غذای اضافی را به‌درستی نگهداری کنیم، از باقی‌مانده غذا استفاده کنیم و مواد غذایی مازاد را با نیازمندان به اشتراک بگذاریم.

وی افزود: کاهش اتلاف و ضایعات غذایی علاوه بر حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی محیط زیست، گامی مهم در مسیر ساختن جامعه‌ای مسئولانه‌تر و عادلانه‌تر است. با تغییر عادت‌های خود می‌توانیم ارزش غذا را بیشتر بدانیم و برای آینده‌ای پایدارتر تلاش کنیم؛ زیرا هیچ غذایی نباید بی‌دلیل هدر رود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: کاهش اتلاف و ضایعات غذایی تنها به معنای دور نریختن غذا نیست، بلکه اقدامی در جهت احترام به غذا، حفظ منابع، حمایت از امنیت غذا و تغذیه و ساختن آینده‌ای سالم‌تر و پایدارتر برای کشور و محیط زیست است.

رئیسی پیام خود تأکید کرد: «غذا را ارزشمند بدانیم؛ کمتر هدر دهیم و بهتر مصرف کنیم.»