به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۲ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به ۹۴ هزار و ۶۴۵ متقاضی پرداخت شده که هر دوی این شاخص‌ها به ترتیب با رشد ۲۵ و ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۴ همراه شده است. به این ترتیب روزانه ۵۰۹ نفر از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک صادرات ایران بهره‌ برده‌اند که نشاندهنده تداوم سیر مثبت در پاسخگویی به مشتریان است.

پیشتاز وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت‌شده در بازه زمانی فروردین تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، تسهیلات ازدواج با ۴۸ هزار و ۵۳۷ فقره به ارزش بالغ بر ۱۶ همت بوده است که هر دوی این آمارها در مقایسه با شش ماهه نخست سال قبل، حدود ۲۵ درصد رشد کرده است. سرفصل‌های فرزندآوری با ۲۵ هزار فقره و اشتغالزایی با حدود ۲۰ هزار مورد پرداختی نیز با حفظ شتاب صعودی خود، در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات اعطاشده قرار گرفته‌اند.