به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی روز سه شنبه در آیین استقبال از افتخارآفرینان ورزشی استان زنجان با تبریک موفقیت ورزشکاران زنجانی اظهار داشت: وقتی جمعیت استان زنجان حدود یک نودم جمعیت کشور است، بهطور طبیعی انتظار میرود سهم ورزشکاران استان در رقابتهای بینالمللی نیز در همین حدود باشد، اما امروز شاهد هستیم که سهم ورزشکاران زنجانی در برخی کاروانهای ورزشی کشور بسیار بیشتر از این میزان است.
وی افزود: اینکه یک هشتم کاروان ایران از این آب و خاک در صحنههای جهانی حضور پیدا میکنند، جای افتخار دارد و نشان دهنده ظرفیت بالای ورزش استان زنجان است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به موفقیت زینب نوروزی و کسب مدال طلا در رشته قایقرانی روئینگ، گفت: این موفقیتها برای ما افتخار است و ورزشکاران استان برای کشور عزیزمان ایران و زنجان افتخارآفرینی کردهاند.
صادقی با قدردانی از دیگر مربیان و ورزشکاران حاضر در این آیین، ادامه داد: در رشته ووشو، معمولاً ورزشکاران ایرانی در رقابتهای بینالمللی با حریفان قدرتمند چینی مواجه میشوند و گاهی نیز ناداوریهایی اتفاق میافتد، چرا که چین قدرت اصلی این رشته محسوب میشود.
وی اضافه کرد: با وجود این، ورزشکاران کشورمان بارها در رقابت با چین به پیروزی رسیدهاند و در بسیاری از موارد با اختلاف امتیاز بسیار کم به مقام دوم دست یافتهاند که این موفقیتها نشان میدهد ورزشکاران ما از توانایی بالایی برخوردارند و شایسته تقدیر هستند.
معاون استاندار زنجان همچنین با قدردانی از دیگر افتخارآفرینان استان، گفت: اجرای حرکات فرم در رشته ووشو بسیار دشوار است و به تمرین، ممارست و تکرار فراوان نیاز دارد تا حرکات بهخوبی در بدن ورزشکار نهادینه شود و بتواند در میدان مسابقه امتیاز کسب کند.
صادقی با اشاره به حمایتهای استان از ورزشکاران گفت: بنا به دستور استاندار، شورای ورزش پیش از اعزام ورزشکاران استان به مسابقات آسیایی، تشکیل و درباره حمایتهای مادی و معنوی از ورزشکاران تصمیماتی اتخاذ شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان افزود: در اولین فرصت، جلسه ویژهای برای نهایی کردن این تصمیمات برگزار خواهد شد و ورزشکارانی که هنوز مسابقاتشان برگزار نشده یا در مسیر بازگشت هستند نیز در این برنامه مورد توجه قرار خواهند گرفت.
صادقی با قدردانی از روسای هیاتهای ورزشی و خانوادههای ورزشکاران حاضر در این آیین گفت: امیدواریم این ورزشکاران با کسب مدالهای بیشتر، پرچم سهرنگ کشورمان را در مجامع و ورزشگاههای جهانی به اهتزاز درآورند و با افتخارآفرینیهای بیشتر موجب شادی و سربلندی مردم ایران و زنجان شوند.
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