تربیت ۵۰۰ هزار حافظ قرآن در اصفهان؛مسجدمحوری کلید احیای فرهنگ قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای توسعه قرآنی استان اصفهان پیش از ظهر سه شنبه با حضور آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان و جمعی از نخبگان و مسئولان فرهنگی برگزار شد. در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای ارتقای جایگاه قرآن در سبد فرهنگی خانوار و همچنین اهداف کمی برای تربیت حافظان قرآن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

مسجدمحوری؛ راهبرد اصلی بازگشت به قرآن

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در این نشست با بیان اینکه قرآن باید اولویت نخست در زندگی روزمره باشد، اظهار داشت: برای توسعه فرهنگ قرآنی، باید پیوندی ناگسستنی میان امور مساجد و فعالیت‌های قرآنی برقرار شود.

وی افزود: پس از اقامه نماز، باید زمینه برای تلاوت قرآن با لحنی اثرگذار و دلنشین فراهم باشد تا عموم مردم با کلام الهی مأنوس شوند. امام‌جمعه اصفهان با اشاره به دوران پس از کرونا و لزوم بازگرداندن رونق به مساجد، تصریح کرد: ائمه جماعات باید با برنامه‌ریزی دقیق، ساعاتی از روز را به آموزش احکام و قرآن اختصاص دهند. این تعاملات، به‌ویژه در جذب نسل جوان و دختران، هسته اصلی مسجدمحوری و محله‌محوری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان همچنین پیشنهاد کرد که به جای روش‌های سنتیِ صرف، آیات شاخص قرآن کریم به‌صورت موضوعی استخراج و به مخاطبان آموزش داده شود تا کاربرد قرآن در مسائل روزمره برای جامعه ملموس‌تر شود.

خیز اصفهان برای تربیت ۵۰۰ هزار حافظ قرآن

در ادامه این نشست، دبیر شورای توسعه قرآنی استان اصفهان با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، اهداف عملیاتی این شورا را تشریح کرد. وی گفت: در راستای تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور، سهم استان اصفهان ۵۰۰ هزار نفر تعیین شده است.

دبیر این شورا با اشاره به وضعیت فعلی یادآور شد: تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر در استان موفق به دریافت گواهی حفظ قرآن شده‌اند. با این حال، با بهره‌گیری از سیستم‌های نوین سازمان تبلیغات اسلامی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدف‌گذاری استان افزایش این تعداد به ۸۰ هزار نفر در سال است.

تولید محتوای مقاومت با مشارکت معلمان

بخش دیگری از این نشست به ظرفیت‌های آموزشی و گفتمانی اختصاص داشت. دبیر شورای توسعه قرآنی استان اصفهان با اشاره به جلسات هم‌افزایی با نخبگان و ائمه جمعه شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: یکی از خروجی‌های مهم این نشست‌ها، بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی در تجمعات مردمی بوده است. در همین راستا، برجسته کردن مضامین قرآنی حول محور مقاومت، ایستادگی و ایثار در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از مشارکت گسترده بدنه آموزشی خبر داد و افزود: حدود ۴ هزار معلم در استان اصفهان به‌طور فعال برای جذب و هدایت دانش‌آموزان به فضای قرآنی همکاری می‌کنند که این شبکه می‌تواند بازوی قدرتمندی برای تحقق اهداف کمی شورا باشد.

در پایان این نشست، مصوبات جدیدی برای اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی تصویب شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها پیگیری و اجرای طرح «تلاوت نور» با تمرکز بر قرائت روزانه یک صفحه قرآن در تمامی مساجد استان،تسهیل آموزش از دوران کودکی با هدف تبدیل حفظ و قرائت قرآن به یک فرهنگ عمومی و تقویت مشارکت مناطق محروم: با ایجاد کرسی نمایندگی برای شهرستان‌های محروم در شورای توسعه قرآنی، به‌منظور عدالت در توزیع امکانات قرآنی بود.