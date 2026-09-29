به گزارش خبرنگار مهر، موسی ایثاربخش، معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ، صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه این دانشگاه وابسته به نهاد انقلابی جهاد دانشگاهی است، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تلاش ما این است که تا حد امکان از طریق ارائه تخفیف و تقسیط شهریه از دانشجویان حمایت کنیم.

وی افزود: امسال تصمیم بر این شد که شهریه هر دو ترم تحصیلی به ۱۲ قسط تقسیم شود تا فشاری به دانشجویان وارد نشود. همچنین در این راستا با ایجاد شرایطی، از توانمندی‌های دانشجویان در بخش‌های مختلف دانشگاه استفاده می‌کنیم تا علاوه بر کمک به امور جاری، دانشجویان با وظایف اداری، ستادی و تشکیلاتی نیز آشنا شوند.

حمایت از کسب‌وکارهای دانشجویی

ایثاربخش با تأکید بر اینکه «دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاهی کارآفرین است»، گفت: در بنیاد توسعه کسب‌وکار این دانشگاه، امکانات ویژه‌ای برای دانشجویان فراهم شده است. هم‌اکنون دانشجویان ما در زمینه هوش مصنوعی فعال بوده و شرکت‌هایی را ثبت کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، تصریح کرد: با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، به‌ویژه در تجهیزاتی مانند پرینترهای سه‌بعدی، دانشگاه موفق شد در دو ماه گذشته دستگاه‌های جدیدی تهیه و در اختیار دانشجویان قرار دهد تا آن‌ها برای ورود به بازار کار از آمادگی لازم برخوردار باشند.

دانشجویان؛ ولی‌نعمتان دانشگاه

معاون پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود بر سیاست «درهای باز» مدیریت دانشگاه تأکید کرد و گفت: شعار ما این است که دانشجو ولی‌نعمت ماست. در این دوره، دفتر مسئولان دانشگاه همواره به روی دانشجویان باز است و آن‌ها می‌توانند بدون هماهنگی قبلی برای طرح مشکلات و ارائه دیدگاه‌های خود مراجعه کنند.

ایثاربخش همچنین از اجرای طرحی برای مشارکت فعال دانشجویان در نقد و بهبود امور دانشگاه خبر داد و افزود: تلاش ما ایجاد فضایی صمیمانه و دور از تنش برای دانشجویان است تا در شرایط کنونی کشور، فشار کمتری بر آن‌ها وارد شود. ما همواره آماده شنیدن نظرات و انتقادات دانشجویان در تمامی بخش‌های دانشگاه هستیم.

در ادامه منوچهر جهانیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ، در نشست خبری آغاز سال تحصیلی، با تأکید بر تمایز این دانشگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی، اظهار داشت: یکی از مزیت‌های رقابتی دانشگاه علم و فرهنگ، بهره‌گیری از «کارنمای فرهنگی» و سپردن مسئولیت‌های اجرایی به خود دانشجویان است.

۹۹ انجمن و کانون فعال؛ عرصه‌ای برای بروز توانمندی‌ها

جهانیان با اشاره به فعالیت ۹۹ انجمن علمی و کانون فرهنگی-هنری در این دانشگاه، تصریح کرد: دانشگاه علم و فرهنگ از حیث تعداد انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی، در زمره دانشگاه‌های پیشرو کشور قرار دارد. در این تشکل‌ها، تمامی فرآیندها از ایده‌پردازی و برنامه‌ریزی تا اجرای رویدادها، بر عهده خود دانشجویان است و دانشگاه تنها نقش حمایتی و بسترسازی را ایفا می‌کند.

وی با اشاره به آمار مشارکت دانشجویان در انتخابات انجمن‌ها و کانون‌ها گفت: درانتخابات اخیر، شاهد مشارکت بیش از ۶۰ درصدی دانشجویان بودیم که نشان‌دهنده تعلق خاطر آن‌ها به دانشگاه و فعالیت‌های فرهنگی است.

عملکرد درخشان در برگزاری رویدادهای ملی

معاون فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ به فعالیت‌های کمی و کیفی این تشکل‌ها اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰۰ رویداد فرهنگی، هنری، علمی و بازدیدهای تخصصی توسط دانشجویان برگزار شد و در سال ۱۴۰۴ نیز، علیرغم چالش‌های موجود، بیش از ۲۲۰ رویداد فرهنگی متنوع با محوریت و مدیریت مستقیم دانشجویان رقم خورد.

جهانیان با اشاره به ارزیابی‌های ملی در حوزه فعالیت‌های دانشجویی بیان کرد: در ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی نهادهای متولی، از میان ۱۰ انجمن علمی-دانشجویی برتر کشورکه حوزه فرهنگی جهاد دانشگاهی انتخاب کرده بود، ۷ انجمن متعلق به دانشگاه علم و فرهنگ است. همچنین در بخش کانون‌های فرهنگی-هنری نیز، ۴ کانون این دانشگاه در فهرست ۱۰ کانون برتر کشور قرار گرفته‌اند که این افتخارآفرینی، وجه تمایز اصلی ما با سایر دانشگاه‌هاست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما از ایجاد این بسترها، کسب تجربه عملی برای دانشجویان در کنار مهارت‌های آموزشی است. ما به دنبال آن هستیم که دانشجویان با کوله‌باری از تجربیات مدیریتی و اجرایی، ضمن آمادگی کامل برای ورود به بازار کار، در جامعه نیز اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

دانشگاه علم و فرهنگ در میان ۱۰ دانشگاه برتر کشور از نظر شاخص نوآوری

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ با تشریح آخرین جایگاه این دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی، از قرارگیری این دانشگاه در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور در شاخص نوآوری خبر داد.

در ادامه برنامه علی سعدالله، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگبه تبیین وضعیت علمی و پژوهشی این دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی پرداخت و گفت: دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه‌بندی «سایمگو» (SCImago)، توانسته است در شاخص نوآوری، رتبه ۱۰ دانشگاه برتر کشور را کسب کند.

وی با اشاره به جایگاه این دانشگاه در سایر رتبه‌بندی‌های معتبر جهانی اظهار داشت: در نظام رتبه‌بندی «تایمز»، دانشگاه علم و فرهنگ در جایگاه ۱۵۰۰ جهان قرار دارد. همچنین در حوزه دانشگاه‌های سبز (Green Metric)، این دانشگاه موفق به کسب رتبه ۳۳ در سطح کشور، رتبه ۵۴ در آسیا و رتبه ۱۵۴۸ در سطح جهانی شده است.

سعدالله در ادامه به آخرین گزارش علم‌سنجی دانشگاه‌ها که اخیراً توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده اشت، اشاره کرد و افزود: بر اساس ارزیابی‌های وزارت علوم که بر پایه ۱۲ شاخص و فاکتور مختلف صورت گرفته است، دانشگاه علم و فرهنگ در بازه رتبه‌ای ۷۵ تا ۸۰ در میان دانشگاه‌های کشور قرار دارد.