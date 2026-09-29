سیاری: ورزش پشتوانه توان رزمی و بازدارندگی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون معاون هماهنگ‌کننده ارتش در حاشیه آیین افتتاح پیست تارتان ستاد ارتش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: اگر آمادگی جسمانی، ورزیدگی و سلامت و تندرستی نیروهای مسلح وجود نباشد امکان حضور مؤثر در عرصه‌های نبرد هم فراهم نمی‌آید. ایثار و جانفشانی رزمندگان در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، زمینه‌ساز سربلندی کشور شد.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی جسمانی در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح افزود: داشتن توان رزم موجب ایجاد توان بازدارندگی می‌شود و توان بازدارندگی نیز با برخورداری از نیروی انسانی سالم و آماده محقق خواهد شد از این رو ورزش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش تصریح کرد: در مجموعه‌های ستادی به دلیل ماهیت فعالیت‌ها تحرک کارکنان کمتر است و باید امکانات و زیرساخت‌های مناسب ورزشی فراهم شود تا آن‌ها بتوانند از فرصت‌های ورزشی برای حفظ سلامت و افزایش سطح آمادگی جسمانی خود استفاده کنند.

دریادار سیاری افزود: راه‌اندازی پیست تارتان ستاد ارتش که پیشرفته‌ترین و بروزترین در سطح ارتش و نیروهای مسلح محسوب می‌شود را اقدامی ارزشمند در همین راستا دانست و گفت: سازمان تربیت بدنی ارتش با همکاری قرارگاه پشتیبانی ستاد آجا و با بهره‌گیری از مدرن ترین و بالاترین استانداردها این پیست ۸ خطه را راه‌اندازی کرده‌اند که اقدامی ارزشمند، قابل تقدیر و ماندگار است و سالهای سال مورد استفاده کارکنان ورزشکار ستاد ارتش قرار می گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری مطلوب از این ظرفیت ورزشی زمینه ارتقای سلامت، نشاط و آمادگی جسمانی کارکنان فراهم و از این مجموعه ورزشی در کنار زمین چمن مطلوب به نحو شایسته استفاده شود.