هر کنش آگاهانه در میدان دفاع از انقلاب «جهاد» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمیتبارصبح سه شنبه در حاشیه رزمایش بزرگ «جانفدایان» با تأکید بر اینکه حضور آگاهانه مردم در تمامی عرصهها، مصداق بارز جهاد در راه خداست، تصریح کرد: انسجام ملی و همبستگی میان ملت و نیروهای مسلح، مهمترین عامل ناکامی دشمن در راهبرد جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.
وی با تبیین ابعاد مختلف تقابل دشمن با نظام اسلامی، اظهار کرد: جنگ ترکیبی امروز صرفاً محدود به میدان نظامی نیست. حضور هوشمندانه مردم در صحنه، تلاش در عرصههای علمی، اقتصادی و نقشآفرینی در حوزههای فرهنگی و رسانهای، چنانچه با نیت قربتالیالله و در مسیر مقابله با اهداف خصمانه دشمن صورت گیرد، مصداق جهاد فیسبیلالله است.
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت نوظهور در معادلات جهانی، افزود: ملت ایران با تکیه بر آموزههای دینی و محبت اهلبیت (ع)، مسیر پیشرفت و اقتدار را با صلابت دنبال میکند. حضور بسیجیان و نیروهای مسلح در رزمایش «جانفدایان»، تجدید بیعتی عملی با آرمانهای انقلاب و پیامی قاطع برای بدخواهان نظام است.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام با یادآوری تحولات ماههای اخیر و سناریوهای دشمن برای ایجاد ناامنی، خاطرنشان کرد: دشمنان با محاسبات اشتباه تصور میکردند با ایجاد تلاطم در کشور میتوانند اراده ملت را متزلزل کنند، اما وحدت ملت و هماهنگی نیروهای مسلح و دولت، تمامی این نقشهها را نقش بر آب کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نیروهای فرامنطقهای اشاره کرد و گفت: امروز توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده است که ناوهای آمریکایی در خلیجفارس و دریای عمان، عملاً توان نزدیک شدن به مرزهای ما را ندارند و پایگاههای آنان در منطقه در برابر ظرفیت دفاعی ایران آسیبپذیر شده است.
امام جمعه ایلام در پایان با اشاره به چالشهای داخلی آمریکا و تأثیر پیام انقلاب اسلامی بر افکار عمومی جهان تصریح کرد: برای نخستین بار شاهد هستیم که آثار جنگطلبی آمریکا، دامنگیر اقتصاد و معیشت خود این کشور شده است؛ ضمن آنکه امروز شاهد نفوذ پیام انقلاب اسلامی در عمق دانشگاههای آمریکا و شعاردهی دانشجویان در حمایت از حقانیت جمهوری اسلامی هستیم که نشان از فراگیر شدن منطق مقاومت دارد.
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