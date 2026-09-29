تعیین تکلیف ترخیص خودروهای جانبازان بالای ۵۰ درصد تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حسینی، رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس، در نشست خبری که ظهر امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه) با حضور سردار ابوالقاسم شریفی، مسئول ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح و حمیدرضا غفاری، مدیرعامل شرکت بیمه کوثر برگزار شد، با اشاره به تلاش همیشگی دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن جایگاه رزمندگان و خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: با وجود همه تلاش‌های دشمنان، این قشر معظم همواره ثابت کرده‌اند که پای دفاع از انقلاب ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، مهم‌ترین دغدغه و مطالبه جامعه ایثارگری، تعیین تکلیف لایحه ایثارگران است که بیش از یک سال از طرح آن می‌گذرد و باید به این مطالبه به‌حق پاسخ داده شود.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس با تقدیر از پیگیری‌های برخی مسئولان برای حل این مسئله گفت: جای سؤال دارد که چرا دولت طی یک سال نتوانسته است این لایحه را نهایی کند. بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجلس و اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، بار مالی ۱۶۷ هزار میلیارد تومانی این لایحه، دلیل تأخیر در نهایی شدن آن است و دولت آمادگی پذیرش این بار مالی را ندارد.

حسینی با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه نسبت به لایحه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تصریح کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید در برابر این کوتاهی پاسخگو باشد. البته مجلس شورای اسلامی و شخص رییس محلس تمام‌قد ایستاده‌ تا این لایحه هرچه سریع‌تر به مجلس ارسال شود و نمایندگان بتوانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: بر اساس آخرین پیگیری‌های مجلس، وعده داده شده است که لایحه جامع ایثارگران نهایتاً تا یک ماه آینده از سوی دولت نهایی و به مجلس ارسال شود. مجلس منتظر است این وعده محقق شود تا گشایشی در مطالبات جامعه ایثارگری ایجاد شود.

رئیس فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس در ادامه با تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو برای جانبازان مشمول قانون اظهار کرد: در این زمینه حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ نفر واجد شرایط هستند که امتیاز آنها از سوی بنیاد شهید مشخص شده و برای ثبت‌نام فراخوانده شدند.

حسینی ادامه داد: با تلاش‌های صورت‌گرفته در مجلس و همکاری برخی مسئولان، تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو از این تعداد ترخیص و در اختیار جانبازان قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی ترخیص‌شده، حدود ۴ هزار نفر از جانبازان نیز با وجود ثبت‌نام، به دلیل عدم تأمین ارز نتوانستند فرآیند دریافت خودرو را تکمیل کنند. این موضوع هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونان وزارت صمت و بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی برای رفع مشکل این گروه از جانبازان اقدام کنند.

حسینی با اشاره به چالش‌های ارزی به عنوان مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای کامل این قانون گفت: بانک مرکزی در ابتدا برای تأمین ارز خودروهای جانبازان ملاحظاتی داشت که این مسئله گرفتاری‌ها و مشکلاتی را برای جانبازان ایجاد کرد. با این حال، با پیگیری‌های ویژه نمایندگان مجلس و رایزنی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، خوشبختانه موانع ترخیص بخش بزرگی از خودروهای جانبازان بالای ۵۰ درصد برطرف شد.

وی تأکید کرد: مجلس مصمم است تحت هر شرایطی و با پیگیری برای تأمین ارز مورد نیاز، پرونده واردات خودرو برای ۲۷ هزار و ۷۰۰ جانباز واجد شرایط را تا پایان سال جاری به نتیجه نهایی برساند.