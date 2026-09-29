به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی ظهر سهشنبه در بازدید از روند اجرای سد مخزنی دشتپلنگ اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی میدانی روند کمی و کیفی عملیات اجرایی، ارزیابی عملکرد کارگاه و بررسی مسائل و مشکلات موجود انجام شد.
وی افزود: سد مخزنی دشتپلنگ با ظرفیت ۱۵۰ میلیون مترمکعب و با استفاده از فناوری بتن غلتکی در حال احداث است و طول تاج آن بیش از یک هزار متر خواهد بود. همچنین در مجموع بیش از یک میلیون مترمکعب بتن در بدنه این سد مورد استفاده قرار میگیرد.
رجائی با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی سد یادآور شد: تاکنون بیش از ۹۵ درصد عملیات خاکبرداری انجام شده و حدود ۶۶ درصد عملیات بتنریزی بدنه سد نیز به پایان رسیده است و با لحاظ کردن سیر عملیات اجرایی، مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه در حال حاضر به ۵۵ درصد رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به حجم عملیات باقیمانده اظهار کرد: حجم باقیمانده بتنریزیهای RCC و CVC حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب برآورد شده است.
وی ادامه داد: با توجه به تجهیز مناسب کارگاه و توانمندی عوامل اجرایی، در مقاطعی حجم بتنریزی در این پروژه به بیش از ۲ هزار مترمکعب در روز نیز رسیده است و در صورت رفع مسائل و مشکلات مالی، امکان دستیابی مجدد به این ظرفیت و افزایش سرعت عملیات اجرایی وجود دارد.
رجائی خاطرنشان کرد: در جلسه کارگاهی برگزارشده در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی، کیفیت اجرای کار، ظرفیتهای موجود برای افزایش سرعت پروژه و مسائل و مشکلات کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت رفع موانع پیشروی پروژه تأکید شد.
وی با اشاره به نحوه تأمین اعتبار پروژه گفت: منابع مالی ساخت سد دشتپلنگ از محل فاینانس خارجی تأمین شده است و تعیین تکلیف سهم ماشینآلات در تأمین مالی پروژه، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: انتظار میرود با تعیین تکلیف این موضوع و رفع موانع مالی، عملیات اجرایی بخشهای باقیمانده سد با سرعت بیشتری دنبال شود.
رجائی اظهار کرد: هدفگذاری انجامشده، اتمام عملیات اجرایی سد دشتپلنگ تا پایان سال ۱۴۰۶ و فراهم شدن امکان آبگیری آن است و مجموعه دستگاههای مسئول باید با رفع موانع فنی، اجرایی و مالی، زمینه تحقق این برنامه را فراهم کنند.
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