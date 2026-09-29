به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد امیر حسامی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری روز آتش نشان ضمن گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان که با نثار خون خود برکتی برای ایمنی و سلامت شهر به ارمغان آوردند، به تشریح گزارش عملکرد شش‌ماهه این سازمان پرداخت و با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی نقشی محوری در توسعه پایدار و ایجاد فضای ایمن و آرامش‌بخش برای شهروندان ایفا می‌کند، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ایمنی، استراتژی اصلی معاونت‌های چهارگانه سازمان است و با حمایت‌های شهرداری مشهد، تأمین تجهیزات و ایستگاه‌ها به‌صورت مدون پیگیری می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به فعالیت ۵۶ ایستگاه آتش‌نشانی در سطح شهر و در دست احداث بودن ۴ ایستگاه جدید، افزود: مبنای توسعه سازمان بر پایه شاخص ایستگاه‌هاست. در حال حاضر ۳۸۶ دستگاه خودروی سبک، سنگین و دوچرخ در اختیار داریم که در ایستگاه‌ها مستقر هستند. مشهد پس از تهران، دومین کلان‌شهری است که دارای ۱۳ دستگاه خودروی پلتفرم و نردبان است؛ به‌طوری‌که دو دستگاه نردبان ۷۲ متری در این ناوگان حضور دارد که در سطح کشور بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی اولین مرکز جامع تعمیرات سازمان آتش‌نشانی در اردیبهشت‌ماه امسال با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع، توانستیم ضریب آماده‌به‌کار بودن خودروها را به بالای ۹۸ درصد برسانیم و دیگر نیازی به پراکندگی خودروها در تعمیرگاه‌های سطح شهر نیست.

حسامی از تکمیل چرخه نیروی انسانی با جذب نیروهای جدید خبر داد و گفت: ۳۵۶ نیروی جدیدالورود که از سال ۱۴۰۳ مراحل استخدامی را طی کرده بودند، دوره‌های آموزشی خود را سپری کرده و تا پایان هفته جاری وارد بدنه عملیاتی می‌شوند. نکته حائز اهمیت، ورود ۲۱ بانوی آتش‌نشان برای نخستین بار در مشهد است که در قامت نجاتگر و آتش‌نشان، در حوادثی که حضور بانوان در آن‌ها لاجرم است، ایفای نقش خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد تصریح کرد: در نیمه نخست سال، از مجموع ۳۱ هزار تماس، ۲۲ هزار و ۵۱ تماس عملیاتی بوده است. با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مخابرات، با مزاحمان تلفنی برخورد قضایی صورت گرفته و چندین خط قطع شده است.

وی با ابراز نگرانی از افزایش مأموریت‌های آسانسور به دلیل قطعی‌های مکرر برق، تأکید کرد: امسال حدود ۷ هزار عملیات آسانسور ثبت شده که حجم زیادی از توان عملیاتی ما را به خود اختصاص داده است؛ این وضعیت در حالی است که ما مجبور می‌شویم برای باز کردن درب یک آسانسور، خودروی سنگین اعزام کنیم که آمادگی ما برای حوادث بزرگ‌تر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این موضوع نیازمند تدبیر فوری سازمان نظام مهندسی و شرکت برق است.

حسامی با اشاره به پروژه‌های عمرانی، از پیشرفت ۴۰ درصدی ستاد فرماندهی در میدان ابوطالب و بهره‌برداری قریب‌الوقوع از ایستگاه شماره ۷۶ در بلوار توس خبر داد و تأکید کرد: با نگاه فرابخشی، تلاش برای بهبود معیشت کارکنان و توسعه ایستگاه‌ها در اراضی بیمارستان امام رضا (ع) و خیابان طرچی ۱۹ با جدیت دنبال می‌شود.