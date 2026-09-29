ارزیابی سرپرست انجمن کوراش از عملکرد ورزشکاران؛ راضی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، .سرپرست انجمن کوراش در خاتمه رقابتهای این رشته ورزشی در آیچی ناگویا گفت:امروز کوراش موفق شد کار بزرگی انجام دهد و مدال طلای بازیهای آسیایی را توسط بریمانلو کسب کند و یک مدال برنز هم توسط خانم برمکی در مسابقات سنگین وزن امروز بدست آمد و یک‌مدال نقره هم روز گذشته توسط رامین احمدزاده به رغم مصدومیتی که داشت بدست آمد که این نتیجه بسیار ارزشمند بود.

وی ادامه داد:سطح عملکرد کشورهای آسیایی نسبت به گذشته افزایش یافته و سطح رقابت ها بالا بود ولی کوراش ما توانست وضعیت خوب خودش را حفظ کند بخصوص که ما در چهار وزن آقایان و بانوان توانستیم یک طلا،یک مدال نقره و یک مدال برنز در سه وزن کسب کنیم.

خسرو یار خاطر نشان کرد:با توجه به شرایطی که داشتیم و نتایجی که کسب کردیم امیدوارم مردم ایران این موفقیت را از ما قبول کنند و جا دارد از تمامی زحمتکشان و تمام کسانی که بی ریا خدمت کردند و در کنار ما بودند قدردان این عزیزان هستیم، اگر بخواهم اسم ببرم ممکن است عزیزی از قلم بیفتد لذا این‌موفقیت و این پیروزی حاصل یک‌کار تیمی بود و از این بابت از همه دوستان و همکاران این عرصه تشکر کرده و امیدوارم در مسابقات جهانی که آبان ماه پیش رو داریم در ۸ وزن شرکت و اقتدار کوراش ایران را در مسابقات قزاقستان نشان دهیم.

سرپرست انجمن کوراش در خاتمه ابراز داشت:کوراش با توجه به اینکه جایگاه خودش را پیدا کرده ، در مقایسه با برخی فدراسیون ها بعنوان یک انجمن تازه استقلال یافته به رغم محدودیت هایی که داشتیم نتایج خوبی کسب کرد.