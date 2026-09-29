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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

ارزیابی سرپرست انجمن کوراش از عملکرد ورزشکاران؛ راضی هستیم

ارزیابی سرپرست انجمن کوراش از عملکرد ورزشکاران؛ راضی هستیم

داریوش خسرویار گفت: کوراش در آسیا پیشرفت چشمگیری داشته و رسیدن به سه مدال با ارزش کار بزرگی بود که توسط اعضای تیم ایران صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، .سرپرست انجمن کوراش در خاتمه رقابتهای این رشته ورزشی در آیچی ناگویا گفت:امروز کوراش موفق شد کار بزرگی انجام دهد و مدال طلای بازیهای آسیایی را توسط بریمانلو کسب کند و یک مدال برنز هم توسط خانم برمکی در مسابقات سنگین وزن امروز بدست آمد و یک‌مدال نقره هم روز گذشته توسط رامین احمدزاده به رغم مصدومیتی که داشت بدست آمد که این نتیجه بسیار ارزشمند بود.

وی ادامه داد:سطح عملکرد کشورهای آسیایی نسبت به گذشته افزایش یافته و سطح رقابت ها بالا بود ولی کوراش ما توانست وضعیت خوب خودش را حفظ کند بخصوص که ما در چهار وزن آقایان و بانوان توانستیم یک طلا،یک مدال نقره و یک مدال برنز در سه وزن کسب کنیم.

خسرو یار خاطر نشان کرد:با توجه به شرایطی که داشتیم و نتایجی که کسب کردیم امیدوارم مردم ایران این موفقیت را از ما قبول کنند و جا دارد از تمامی زحمتکشان و تمام کسانی که بی ریا خدمت کردند و در کنار ما بودند قدردان این عزیزان هستیم، اگر بخواهم اسم ببرم ممکن است عزیزی از قلم بیفتد لذا این‌موفقیت و این پیروزی حاصل یک‌کار تیمی بود و از این بابت از همه دوستان و همکاران این عرصه تشکر کرده و امیدوارم در مسابقات جهانی که آبان ماه پیش رو داریم در ۸ وزن شرکت و اقتدار کوراش ایران را در مسابقات قزاقستان نشان دهیم.

سرپرست انجمن کوراش در خاتمه ابراز داشت:کوراش با توجه به اینکه جایگاه خودش را پیدا کرده ، در مقایسه با برخی فدراسیون ها بعنوان یک انجمن تازه استقلال یافته به رغم محدودیت هایی که داشتیم نتایج خوبی کسب کرد.

کد مطلب 6962402

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