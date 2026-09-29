مدیر جدید حوزه علمیه سندرک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین(ع) سندرک ظهر سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام مومنی، برادران والی، حجت‌الاسلام علیزاده معاونت آموزش حوزه‌های علمیه استان هرمزگان و جمعی از روحانیون، طلاب، مسئولان و معتمدان منطقه برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام سیدعلی پورحسینی، مدیر اسبق حوزه علمیه سندرک و امام جمعه هشت‌بندی قدردانی و حجت‌الاسلام مهدی سلیمی به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین(ع) سندرک معرفی شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی پورحسینی در این مراسم با اشاره به اهمیت فعالیت‌های حوزه علمیه سندرک اظهار کرد: حوزه علمیه علاوه بر جایگاه علمی و آموزشی، نقش مهمی در تربیت دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه دارد و امیدوارم این مجموعه در دوره مدیریت جدید با قوت بیشتری مسیر رشد و تعالی خود را ادامه دهد.

وی با قدردانی از همراهی مردم، مسئولان، روحانیون و خیران منطقه افزود: استمرار فعالیت حوزه علمیه سندرک حاصل تلاش مجموعه‌ای از دلسوزان و همراهی مردم منطقه است و باید زمینه برای توسعه فعالیت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی این مجموعه بیش از گذشته فراهم شود.

حجت‌الاسلام علیزاده، معاونت آموزش حوزه‌های علمیه استان هرمزگان نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه حوزه‌های علمیه در تربیت طلاب اظهار کرد: حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین(ع) سندرک از ظرفیت مناسبی برای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی برخوردار است و تقویت برنامه‌های علمی و آموزشی این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تربیت طلاب توانمند و برخوردار از دانش دینی و مهارت‌های مورد نیاز جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی آموزشی، استمرار فعالیت‌های فرهنگی و همراهی مسئولان و مردم است.

در ادامه این مراسم از نقش حجت‌الاسلام مومنی و برادران والی در ایجاد و توسعه حوزه‌های علمیه سندرک و بشاگرد یاد شد و همچنین از خدمات و تلاش‌های مرحوم حاج عبدالله والی در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و حوزوی منطقه تجلیل شد.

حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین(ع) سندرک در حال حاضر بیش از ۱۲۰ طلبه در پایه‌های مختلف تحصیلی دارد و در سال تحصیلی جدید نیز ۲۵ طلبه به جمع طلاب این حوزه افزوده شده‌اند.

این ظرفیت آموزشی، حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین(ع) سندرک را به یکی از مراکز فعال حوزوی منطقه تبدیل کرده است؛ مجموعه‌ای که در کنار فعالیت‌های آموزشی، در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی نیز در خدمت مردم منطقه قرار دارد.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام سیدعلی پورحسینی، حجت‌الاسلام مهدی سلیمی به عنوان مدیر جدید حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین(ع) سندرک معرفی شد.