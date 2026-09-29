آوازخوانی شهرک نشینان در کنار دیوار براق در غرب مسجدالاقصی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از یورش گسترده شهرک نشینان به مسجدالاقصی خبر دادند.
وزارت اوقاف قدس اعلام کرد: ۹۶۶ شهرکنشین صهیونیست طی ساعات صبح امروز و همزمان با چهارمین روز عید موسوم به «عرش» به مسجد الاقصی یورش بردند.
شهرکنشینان در جریان این یورشها وارد صحنهای مسجد الاقصی شدند و آیینهای تلمودی را در داخل این مسجد برگزار کردند.
گروههایی از شهرکنشینان همچنین به منطقه باب المغاربه در قدس اشغالی یورش بردند.
همزمان، شماری از شهرکنشینان در محوطه دیوار براق در غرب مسجد الاقصی، به مناسبت عید «عرش» مراسم موسیقی برگزار کردند.
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