کریمی: دفاع از ایران در گرو خدمت به مردم و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی پیش از ظهر سه شنبه در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از آتش‌نشانان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و آزادگان دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس تنها یک مناسبت در تقویم نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی بخشی از حماسه تاریخی، اجتماعی و وحدت و یکپارچگی مردم ایران است.

وی افزود: این ایام یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان، جانبازان و آزادگان سرافراز میهن اسلامی است و باید یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس، فرماندهان و رزمندگان و همچنین شهدای مظلوم حوادث و جنگ‌های اخیر گرامی داشته شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه با اشاره به جایگاه نیروهای آتش‌نشانی، بیان کرد: آتش‌نشانان و نیروهای داوطلب این عرصه با فداکاری و ازخودگذشتگی، جان خود را برای حفظ جان و امنیت شهروندان به خطر می‌اندازند و شایسته قدردانی و تکریم هستند.

کریمی ادامه داد: امروز در برهه‌ای حساس و مهم از تاریخ کشور قرار داریم و دشمنان از روش‌های مختلف، از جمله فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی، برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران استفاده می‌کنند، اما تاریخ این سرزمین نشان داده است که مردم ایران در مقاطع حساس با وحدت و ایستادگی از کشور خود دفاع کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش شخصیت‌ها و فرماندهان تاریخی و معاصر در دفاع از کشور تصریح کرد: ایران همواره مردان و زنانی داشته است که در برهه‌های مختلف برای دفاع از این سرزمین و حفظ استقلال آن فداکاری کرده‌اند و امروز نیز مسئولان باید با الگو گرفتن از این روحیه، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه با تأکید بر ضرورت افزایش رضایتمندی عمومی گفت: در شرایط فعلی، وظیفه همه مسئولان این است که برای ایجاد وحدت و افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند و در مسیر حل مشکلات شهروندان گام بردارند.

کریمی افزود: مدیریت شهری، شهردار و مجموعه نیروهای شهرداری باید در کنار مردم باشند و با اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: توسعه پروژه‌های عمرانی، کاهش ترافیک، روان‌سازی عبور و مرور، بهبود سیمای شهری و توسعه فضای سبز از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان دنبال می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه تصریح کرد: با همدلی، وحدت و همکاری مسئولان و مردم، شاهد پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف باشیم و تلاش‌های رزمندگان و مدافعان کشور نیز با سربلندی و موفقیت همراه شود.