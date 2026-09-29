موسوی: حادثه مدرسه شجره طیبه میناب ثبت جهانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی روز سه شنبه در آیین سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار « من می نویسم » با قدردانی از سخنان مقتدرانه رئیس جمهور در مقرر سازمان ملل که مجدد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب را در جهان مطرح کرد افزود: این حادثه نه تنها جهان بلکه تاریخ را شکافته و اثر خود را باقی گذاشته است.
وی ادامه داد: ما نیز با برگزاری مراسمی مانند پویش « من می نویسم » باید بتوانیم به ماندگاری بیشتر این حادثه کمک کرده و دشمنان را رسواتر کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت ثبت جهانی و ماندگار کردن ابعاد حادثه میناب خاطرنشان کرد: باید از هماکنون ستادی با حضور دستگاههای مختلف تشکیل شود تا نخستین سالگرد این حادثه با برگزاری یک همایش بینالمللی و با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانه، هنر، آموزش و دیپلماسی، ابعاد مختلف آن را برای افکار عمومی جهان تبیین کرد.
موسوی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاههای مختلف در این برنامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای فرهنگی و اجرایی باید از هماکنون در این موضوع مشارکت کنند و یک حرکت جدی و مستمر برای ثبت جهانی این حادثه شکل گیرد.
وی ادامه داد: نباید به برنامههای شکلی، کوتاهمدت و احساسی بسنده کنیم، این موضوع یک وظیفه و رسالت است و مسئولیت تحقق اهداف شهدا بر دوش ما قرار دارد. برای ماندگار کردن این حادثه باید با تلاش شبانهروزی و برنامهریزی دقیق حرکت کنیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه باید به مرزهای دانایی و فناوری برسیم گفت: امروز دانایی و فناوری قدرت ملی است و مانند گذشته نیست، آینده جهان فناوری است و این وظیفه همه ما در بخش های مختلف فرهنگی و آموزشی را سنگین تر می کند.
موسوی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا دانش را به دانایی و دانایی را به فناوری تبدیل کنیم.
معاون رئیس جمهور خطاب به دانشآموزان خاطرنشان کرد: باید بیشتر بخوانید، بیشتر بدانید و تلاش کنید به مرز دانایی برسید، این یکی از خواستههای شهدا از نسل امروز است و آینده کشور به میزان تلاش و دانایی شما وابسته است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامههای فرهنگی به دستاوردهای ملموس اظهار کرد: من مخالف برگزاری همایش نیستم، اما باید از همایش دستاورد بسازیم. باید بررسی کنیم که برنامههای فرهنگی چه اثری بر شناخت، رفتار و فرهنگ جامعه میگذارند.
موسوی افزود: باید مسیری را از «دانش» به «دانایی»، از دانایی به «خرد» و از خرد به «رفتار و فرهنگ» طراحی کنیم تا فرهنگ ایثار و شهادت از یک موضوع صرفاً مورد توجه در مراسمها، به یک رفتار ماندگار و روزمره در جامعه تبدیل شود.
وی با اشاره به اهمیت همبستگی ملی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهایی که میتوان از حادثه میناب به دست آورد، تقویت همبستگی ملی و انسجام نهادی است. آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه، صداوسیما و همه بخشهای فرهنگی جامعه باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: حادثه میناب میتواند یکی از زمینههای تقویت همبستگی ملی باشد و باید از ظرفیت آن برای ایجاد انسجام بیشتر در جامعه استفاده کنیم.
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