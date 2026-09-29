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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

موسوی: حادثه مدرسه شجره طیبه میناب ثبت جهانی شود

موسوی: حادثه مدرسه شجره طیبه میناب ثبت جهانی شود

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت ثبت جهانی و ماندگار کردن ابعاد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب گفت: باید با برگزاری همایشی بین المللی آن را در جهان ماندگار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی روز سه شنبه در آیین سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی ایثار « من می نویسم » با قدردانی از سخنان مقتدرانه رئیس جمهور در مقرر سازمان ملل که مجدد حادثه مدرسه شجره طیبه میناب را در جهان مطرح کرد افزود: این حادثه نه تنها جهان بلکه تاریخ را شکافته و اثر خود را باقی گذاشته است.

وی ادامه داد: ما نیز با برگزاری مراسمی مانند پویش « من می نویسم » باید بتوانیم به ماندگاری بیشتر این حادثه کمک کرده و دشمنان را رسواتر کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت ثبت جهانی و ماندگار کردن ابعاد حادثه میناب خاطرنشان کرد: باید از هم‌اکنون ستادی با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شود تا نخستین سالگرد این حادثه با برگزاری یک همایش بین‌المللی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه، هنر، آموزش و دیپلماسی، ابعاد مختلف آن را برای افکار عمومی جهان تبیین کرد.

موسوی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در این برنامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی باید از هم‌اکنون در این موضوع مشارکت کنند و یک حرکت جدی و مستمر برای ثبت جهانی این حادثه شکل گیرد.

وی ادامه داد: نباید به برنامه‌های شکلی، کوتاه‌مدت و احساسی بسنده کنیم، این موضوع یک وظیفه و رسالت است و مسئولیت تحقق اهداف شهدا بر دوش ما قرار دارد. برای ماندگار کردن این حادثه باید با تلاش شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی دقیق حرکت کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه باید به مرزهای دانایی و فناوری برسیم گفت: امروز دانایی و فناوری قدرت ملی است و مانند گذشته نیست، آینده جهان فناوری است و این وظیفه همه ما در بخش های مختلف فرهنگی و آموزشی را سنگین تر می کند.

موسوی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا دانش را به دانایی و دانایی را به فناوری تبدیل کنیم.

معاون رئیس جمهور خطاب به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: باید بیشتر بخوانید، بیشتر بدانید و تلاش کنید به مرز دانایی برسید، این یکی از خواسته‌های شهدا از نسل امروز است و آینده کشور به میزان تلاش و دانایی شما وابسته است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت تبدیل برنامه‌های فرهنگی به دستاوردهای ملموس اظهار کرد: من مخالف برگزاری همایش نیستم، اما باید از همایش دستاورد بسازیم. باید بررسی کنیم که برنامه‌های فرهنگی چه اثری بر شناخت، رفتار و فرهنگ جامعه می‌گذارند.

موسوی افزود: باید مسیری را از «دانش» به «دانایی»، از دانایی به «خرد» و از خرد به «رفتار و فرهنگ» طراحی کنیم تا فرهنگ ایثار و شهادت از یک موضوع صرفاً مورد توجه در مراسم‌ها، به یک رفتار ماندگار و روزمره در جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت همبستگی ملی گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی که می‌توان از حادثه میناب به دست آورد، تقویت همبستگی ملی و انسجام نهادی است. آموزش و پرورش، آموزش عالی، رسانه، صداوسیما و همه بخش‌های فرهنگی جامعه باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: حادثه میناب می‌تواند یکی از زمینه‌های تقویت همبستگی ملی باشد و باید از ظرفیت آن برای ایجاد انسجام بیشتر در جامعه استفاده کنیم.

کد مطلب 6962457
محمد رضازاده

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