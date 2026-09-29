۱۶۶ هزار مأموریت اورژانس طی ۶ ماه در اصفهان اجرا شد

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد ۶ ماهه اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، کارشناسان اورژانس پیشبیمارستانی استان به ۱۶۶ هزار و ۶۰ مأموریت امدادرسانی اعزام شدند.
وی افزود: از مجموع مأموریتهای انجام شده، ۱۱۲ هزار و ۳۵ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۵۴ هزار و ۲۵ مورد مربوط به حوادث رانندگی بوده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان ادامه داد: از مجموع حوادث رانندگی منجر به جرح در این مدت، ۳۹ هزار و ۹۰۲ مورد در مناطق شهری و ۱۴ هزار و ۱۲۳ مورد در محورهای جادهای استان رخ داده است.
نصیری با اشاره به حجم تماسهای امدادخواهی با مرکز اورژانس ۱۱۵ گفت: کارشناسان پرستاری اتاق فرمان اورژانس در ۶ ماهه نخست امسال به ۵۵۴ هزار و ۴۶۲ تماس امدادخواهی پاسخ دادند.
وی اضافه کرد: در این مدت عملیات احیای قلبی و تنفسی موفق توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس انجام شد که به نجات جان بیش از ۵۰ شهروند منجر شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان همچنین از انجام ۱۱ مورد زایمان اورژانسی با کمک تیمهای اورژانس در این مدت خبر داد.
نصیری با اشاره به فعالیت واحدهای امداد موتوری در استان اصفهان بیان کرد: تا پایان شهریورماه سال جاری، واحدهای اورژانس موتوری استان در مجموع ۸ هزار و ۵۷۸ مأموریت به امدادخواهی شهروندان پاسخ دادند.
وی همچنین به فعالیت اورژانس هوایی استان اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، بالگردهای امدادی اورژانس ۱۲ بار به مأموریت اعزام شدند و ۱۶ بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی استان اصفهان منتقل کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: فوریتهای پزشکی استان اصفهان در حال حاضر از ۱۷۴ پایگاه امدادی شامل ۹۳ پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جادهای و ۲ پایگاه امداد هوایی برخوردار است.
وی افزود: همچنین ۳ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲۰ دستگاه موتورلانس و یک اتاق فرمان در مجموعه اورژانس پیشبیمارستانی استان اصفهان فعال هستند.
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