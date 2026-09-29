علیرضا مساح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته فرهنگی ایران در روسیه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشور، در شهرهای مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستراخان برگزار می‌شود.

به گفته مساح، این رویداد برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، هفته فیلم و پویانمایی، اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران و نشست‌های علمی دانشگاهی را شامل می‌شود.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های صادرات فرهنگی و صنایع خلاق، معماری ایرانی‌ـ‌اسلامی، ورزش باستانی، لباس اقوام و پوشش ملی ایران و بازی‌های رایانه‌ای نیز از دیگر محورهای این برنامه است. برنامه‌هایی با موضوع دوستی کودکان و معرفی هنرها و جلوه‌های فرهنگی ایران هم در این هفته برگزار خواهد شد.

هفته فرهنگی ایران در روسیه از ۳ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در شهرهای مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستراخان برگزار می‌شود.ش