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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

سام واژیر در شیرجه سه متر دهم شد

سام واژیر در شیرجه سه متر دهم شد

سام واژیر نماینده شیرجه ایران در رقابت‌های شیرجه ۳ متر در جایگاه دهم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، سام واژیر، نماینده ایران در رقابت‌های شیرجه سه متر، با ثبت امتیاز ۳۴۵.۶۵ در جایگاه دهم قرار گرفت.

در این رقابت، شیرجه‌روهای چین با امتیازهای ۴۹۴.۴۰ و ۴۱۹.۷۵ رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند و نماینده ژاپن نیز با امتیاز ۳۷۶.۶۰ در جایگاه سوم ایستاد.

واژیر پیش از این نیز در رقابت‌های تخته یک متر عملکرد قابل توجهی داشت و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم، تنها یک قدم با کسب مدال فاصله داشت.

رقابت‌های شیرجه فردا در مرکز آبی توکیو به پایان می‌رسد و نمایندگان ایران برای ادامه حضور در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 6962474

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