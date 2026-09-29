به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر سهشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان استان کردستان، ضمن تبریک انتخاب معیننژاد به عنوان رئیس جدید هیئت اظهار کرد: اعضای مجمع با رأی خود مسئولیت چهار سال آینده این هیئت را به رئیس منتخب سپردهاند و انتظار میرود این اعتماد با برنامهریزی و عملکرد مناسب پاسخ داده شود.
وی با قدردانی از تلاشهای یوسفی، رئیس پیشین هیئت در چهار سال گذشته، افزود: در این دوره اقدامات و فعالیتهای قابل توجهی انجام شد و از زحمات وی و مجموعه همکارانش قدردانی میکنیم؛ همچنین رسولی نیز در دوره سرپرستی هیئت، مسئولیت خود را دنبال کرد که از تلاشهای وی نیز تشکر میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری در دوره جدید بیان کرد: هیئت باید برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را تدوین کند و فعالیتها بر اساس یک نقشه مشخص پیش برود.
خاکی ادامه داد: ارتباط با اداره کل ورزش و جوانان، تعامل با ادارات شهرستانها و حضور در شهرستانها باید مورد توجه هیئت قرار گیرد، چرا که بخشی از ظرفیتهای ورزش نابینایان و کمبینایان در شهرستانها قرار دارد و نیازمند شناسایی و حمایت است.
وی با اشاره به عملکرد ورزشکاران کردستان در برخی رشتهها گفت: استان در سالهای گذشته در بخشهای قهرمانی، مربیگری و داوری ظرفیتهای خوبی داشته و باید با تقویت این رشتهها، زمینه رشد بیشتر ورزشکاران فراهم شود.
فعالسازی رشتههای دارای ظرفیت در استان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خواستار بررسی وضعیت رشتههای غیرفعال یا کمفعالیت در هیئت شد و گفت: اگر در رشتهای ظرفیت و متقاضی وجود دارد، باید با همکاری فدراسیون و سایر مجموعههای مرتبط برای فعالسازی آن اقدام شود.
خاکی افزود: سازماندهی ورزشکاران و علاقهمندان در رشتههای مختلف، نیازمند برنامهریزی دقیق است و هیئت باید بتواند ظرفیتهای موجود را به فعالیتهای پایدار ورزشی تبدیل کند.
وی استفاده از ظرفیت شهرداری، سپاه، آموزش و پرورش، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: همکاری دستگاههای مختلف میتواند بخشی از نیازهای هیئت را در حوزه توسعه ورزش، آموزش و حمایت از ورزشکاران تأمین کند.
بهرهگیری از ظرفیت مربیان و پیشکسوتان
خاکی با اشاره به وجود نیروهای باتجربه در ورزش نابینایان و کمبینایان کردستان عنوان کرد: استفاده از همه ظرفیتهای انسانی موجود در هیئت ضروری است و نباید توانمندی افراد باتجربه و متخصص نادیده گرفته شود.
وی بر تداوم دورههای آموزشی تأکید کرد و گفت: در دوره گذشته برگزاری دورههای آموزشی از جمله دوره داوری بینالمللی در سنندج نتایج خوبی به همراه داشت و لازم است دورههای مربیگری، داوری و کارگاههای دانشافزایی نیز در دوره جدید دنبال شود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین بر توجه به ورزش بانوان تأکید کرد و افزود: با توجه به حضور ورزشکاران ملیپوش در بخش بانوان، باید ظرفیت این بخش در کنار ورزش آقایان مورد حمایت قرار گیرد.
ضرورت توجه به ضوابط اداری و مالی
خاکی در ادامه با اشاره به مسئولیتهای رئیس جدید هیئت گفت: فعالیت هیئت باید در بخشهای اداری، فنی و مالی بر اساس آییننامههای مربوطه دنبال شود و آشنایی دقیق با ضوابط میتواند از بروز مشکلات در روند فعالیتها جلوگیری کند.
وی افزود: بر اساس آییننامه جدید هیئتهای ورزشی، ساختار سازمانی هیئت باید در مهلت تعیینشده به اداره کل ورزش و جوانان معرفی و تکمیل شود.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان خاطرنشان کرد: با تغییرات ایجادشده در آییننامه هیئتهای ورزشی، ظرفیت بیشتری برای استفاده از نیروها و توانمندیهای موجود فراهم شده است و انتظار میرود هیئت نابینایان و کمبینایان نیز از این ظرفیتها برای پیشبرد برنامههای خود استفاده کند.
خاکی در پایان اعلام کرد: اداره کل ورزش و جوانان کردستان در دوره جدید نیز در کنار هیئت ورزشهای نابینایان و کمبینایان خواهد بود و امیدواریم با همکاری مجموعههای مختلف، زمینه ارتقای جایگاه ورزشکاران این هیئت در رقابتهای استانی و کشوری فراهم شود.
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