به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر میرمحمدیان ظهر سه‌شنبه در دیدار با استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت حکمرانی محلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی اظهار کرد: در الگوهای جدید توسعه، توسعه پایدار بر پایه توسعه انسانی استوار است و تحول اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم خود در فرآیند توسعه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: در رویکردهای جدید، دوره کار برای مردم و حتی کار با مردم سپری شده و امروز باید به سمت توسعه توسط خود مردم حرکت کنیم؛ چراکه ظرفیت اصلی تحول اجتماعی در خود جامعه و میان مردم قرار دارد.

رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت حکمرانی محلی ادامه داد: برای داشتن حکمرانی چابک باید به سمت حکمرانی محلی حرکت کرد و در این مسیر، محله‌محوری می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های بومی و درونی جامعه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه محله‌ها همچنان ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی اجتماعی دارند، گفت: در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان نیز ساختارهای محله‌محور و حکمرانی محلی مورد توجه قرار گرفته است و نباید تصور کرد که محله‌ها کارکرد خود را از دست داده‌اند.

مساجد و هیئت‌ها ظرفیت‌های مردمی هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدیان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به صورت ذاتی با پایگاه‌های مردمی اصیل از جمله مساجد، هیئت‌ها، مؤسسات قرآنی و کانون‌ها ارتباط دارد و این مجموعه‌ها یک شبکه زنده و مردمی را شکل داده‌اند.

وی افزود: اگر این ظرفیت‌ها با ایده توسعه انسانی و محله‌محوری پیوند بخورد، می‌توان زمینه شکل‌گیری تحول اجتماعی را فراهم کرد.

موازی‌کاری دستگاه‌ها مانع مردمی‌سازی است

رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی یکی از آسیب‌های جدی در مسیر اجرای طرح‌های محله‌محور را موازی‌کاری دستگاه‌ها دانست و گفت: بوروکراسی اداری هر جا می‌خواهد وارد محله شود، تلاش می‌کند ساختار اداری خود را تا سطح محله امتداد دهد و همین مسئله می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها و استهلاک ظرفیت‌های موجود شود.

وی ادامه داد: به جای ایجاد ساختارهای جدید و موازی، باید از ظرفیت‌های موجود در محلات استفاده کرد و توان کنشگران مردمی را افزایش داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدیان با تأکید بر تفاوت میان مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی گفت: واگذاری خدمات به پیمانکاران محلی لزوماً به معنای مردمی‌سازی نیست و نباید این دو مفهوم را با یکدیگر اشتباه گرفت.

پیشنهاد اجرای طرح در ۱۰۰ محله اصفهان

وی با تشریح پیشنهاد بنیاد هدایت برای استان اصفهان اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما انتخاب ۱۰۰ محله به عنوان محلات پایلوت در استان است تا ظرفیت‌های مردمی موجود در این محلات شناسایی و فعال شوند.

رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی افزود: در هر یک از این محلات می‌توان ۱۰ تا ۲۰ کنشگر مردمی را شناسایی کرد که در مجموع حدود یک هزار تا ۲ هزار نفر را شامل می‌شود و این افراد با رویکرد محله‌محوری و توسعه انسانی آموزش و توانمند شوند.

وی ادامه داد: در گام بعد باید مسائل اصلی و بومی محلات شناسایی شود و به جای ارائه آموزش‌های انتزاعی، کنشگران برای حل مسائل واقعی جامعه محلی وارد میدان شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدیان با بیان اینکه این طرح می‌تواند به مدت یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود، گفت: پس از یک سال می‌توان نتایج طرح را ارزیابی و با تشکیل گروه شاهد، وضعیت محلات هدف را با سایر محلات مقایسه کرد تا در صورت موفقیت، این الگو در سطح گسترده‌تری توسعه یابد.

وی تأکید کرد: بنیاد هدایت در این مسیر به دنبال سهم‌خواهی سازمانی نیست و برای ما مهم نیست که این اقدام به نام بنیاد هدایت یا سازمان تبلیغات اسلامی ثبت شود؛ اگر بسیج یا دستگاه دیگری نیز اجرای این طرح را برعهده بگیرد، از آن استقبال می‌کنیم.

رئیس بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: منطق این طرح، توانمندسازی کنشگران مردمی بدون تابلوسازی و ایجاد ساختارهای موازی است و باید تمرکز اصلی بر توسعه انسانی و تربیت عناصر فعال در دل محلات باشد.