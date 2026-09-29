به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر سهشنبه در دیدار رئیس امور فرهنگی قوه قضائیه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای والامقام، بر اهمیت تقویت رویکردهای فرهنگی در دستگاه قضایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مسائل جامعه را باید در حوزه فرهنگ جستوجو کرد، اظهار داشت: گاهی تصور میشود وقتی از کار فرهنگی سخن میگوییم، نباید هیچ برخورد قانونی و سلبی وجود داشته باشد، در حالی که این برداشت صحیح نیست و اقدامات فرهنگی برای اثربخشی کامل، نیازمند پیوست قضایی و قانونی است.
نماینده ولیفقیه در مازندران افزود: اصل کار باید بر فرهنگ، جهاد تبیین، ارشاد و نصیحت استوار باشد، اما در جامعه افرادی نیز وجود دارند که به این شیوهها توجهی نمیکنند و در چنین مواردی نمیتوان نسبت به پیامدهای رفتار آنان بیتفاوت بود.
صدور مجوز بدون نظارت کافی نیست
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت و بازرسی در دستگاههای مختلف، گفت: دستگاههایی همچون گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتاق اصناف، مجوزهای متعددی صادر میکنند؛ اما مسئله مهم این است که پس از صدور مجوز، چه نظارتی بر فعالیتهای انجامشده صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: قرار نیست دستگاه قضایی با همه افراد برخورد کند، بلکه باید سازوکار نظارتی به گونهای باشد که در صورت صدور مجوز و نبود نظارت لازم، مسئولیت دستگاه صادرکننده نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین سلامت مجموعه قضایی را از مسائل مهم در تحقق عدالت دانست و گفت: اگر بدنه تشکیلات قضایی دچار آلودگی و آسیب شود، نمیتواند در سالمسازی جامعه نقش مؤثری ایفا کند؛ بنابراین سلامت این مجموعه اهمیت ویژهای دارد.
کمبود نیروی قضایی باید جبران شود
وی با اشاره به حجم بالای پروندهها و فعالیتهای دستگاه قضایی، اظهار کرد: حجم کار در دستگاه قضایی بالاست و در مقابل با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم؛ از این رو باید برای افزایش تعداد بازپرسها و دادیارها برنامهریزی شود.
آیتالله محمدی لائینی نیروی انتظامی را مکمل فعالیت دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر اقدامات انتظامی به شکل مطلوب انجام نشود، روند رسیدگی در دستگاه قضایی نیز با مشکل مواجه خواهد شد و این دو مجموعه باید در کنار یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی در ادامه بر ضرورت بررسی موضوع احیای پلیس قضایی تأکید کرد و گفت: لازم است موضوع پلیس قضایی بار دیگر مورد توجه قرار گیرد تا دستگاه قضایی از ظرفیت پلیس تخصصی و متناسب با مأموریتهای خود برخوردار باشد.
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