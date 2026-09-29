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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

دوحه: مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد

دوحه: مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد. ما در حال تلاش برای پر کردن شکاف میان دو کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت:  مذاکرات واشنگتن و تهران ادامه دارد. ما در حال تلاش برای پر کردن شکاف میان دو کشور هستیم. در حال حاضر تلاش‌ها بر ایجاد زمینه مشترک میان طرف‌های امریکایی و ایرانی متمرکز است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که باید به تاسیسات زیرساختی در منطقه احترام گذاشته شود و هرگونه تهدید علیه آنها، نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید.

وی افزود که نشست‌ها ادامه دارد و قطر در چارچوب انتقال پیام‌ها میان طرف‌های آمریکایی و ایرانی فعالیت می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اظهار داشت که تلاش‌های میانجیگری قطر ادامه دارد و دوحه به هیچ راه‌حلی جز راه‌حل مسالمت‌آمیز اعتقاد ندارد.

الانصاری در ادامه نسبت به رویدادهای کرانه باختری و تلاش برای تحمیل وضعیتی که با توافقات بین‌المللی و توافق اسلو در تعارض است هشدار داد.

وی بر ضرورت تلاش مضاعف برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس تاکید کرد.

الانصاری گفت: ما شاهد تلاش های مکرر کابینه نتانیاهو برای از بین بردن تلاشهای مربوط به برقراری آتش بس در غزه هستیم.

کد مطلب 6962585

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